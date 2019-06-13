"Джаз для дорослих": яким шоу здивує Олексій Коган, Лаура Марта і Jazz in Kiev Band

Вже цієї суботи, 15 червня, у київському клубі Caribbean Club Concert Hall відбудеться грандіозний концерт за участю українських та світових зірок. Поспішайте придбати квитки і поринути в атмосферу джазу зі своїми рідними!

Шоу "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" вже не вперше збирає поціновувачів якісної музики. Щомісяця сотні киян приходять стати свідками музичної події та послухати провідних виконавців.

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Цього разу ними стали Лаура Марті (вокал), Володимир Камінський (клавіші), Михайло Менделенко (гітара), Артем Менделенко (саксофон), Валерій Волков (барабани) та Олексій Коган (бас-гітара).

Джаз люблю хоча б лише з тієї причини, що це музика вільних людей – чи принаймні людей, які схотіли бути вільними,

– говорить про "доросле" шоу Олексій Коган.

Варто додати, що шоу "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" з'явилося ще у 2014 році і встигло стати улюбленим дозвіллям шанувальників джазу. Окрім музичного супроводу на сцені можна побачити танцювальні перформанси балету NC-17 Showballet, які стають чудовим доповненням до улюблених композицій. Придбати квитки на подію ви можете тут.

Дивіться, як відбувається шоу з Олексієм Коганом онлайн: