Джазова зірка LAURA MARTI заспівала українською: артистка презентує особливий альбом

Вже 13 грудня відома джазова виконавиця вірменського походження LAURA MARTI презентує свій альбом "Все буде добре!" До платівки увійшли виключно україномовні треки, що вразило її прихильників. Чого чекати від прем'єри – LAURA MARTI поділилась із журналістами LifeStyle 24.

За словами джазової зірки, новий альбом – це своєрідна ода коханню та життю. До платівки "Все буде добре!" увійшли 10 треків, які зачарують кожного меломана. Символічно LAURA MARTI запланувала прем'єру альбому на 13 грудня, перед новорічно-різдвяними святами.

Цікаво: Тіна Кароль записала дуетну пісню з солісткою гурту The Hardkiss

"Це свого роду подарунок моїм слухачам. А настрій і навіть сама назва альбому – моє побажання їм на цілий рік вперед!" – розповіла LAURA MARTI.

Знаменита джазова співачка з Харкова вирішила дещо проекспериментувати з новими композиціями. Відтак її прихильники зможуть насолодитись треками у стилі поп-музики, поп-року, соулу і фанку. Окрім цього, вперше за свою кар'єру LAURA MARTI вирішила презентувати україномовну платівку.

Я експериментую, але ніколи собі не брешу. Для мене це найголовніше. Я створюю тексти і музику так, як того вимагає в цей момент моя душа. Думаю, що саме цю свободу повинен мати справжній музикант, артист. Співати треба тільки про те, у що сам закоханий та у що щиро віриш. Інакше діалог зі слухачем буде штучним. А це нікому не потрібно",

– зізналась артистка.

Як переконує LAURA MARTI, кожна пісня з її альбому "Все буде добре!" – це історія з її життя або людей, які її оточують. Мабуть, найбільш зворушливим у платівці буде композиція "Жити", яку співачка написала про боротьбу молодої дівчини за життя. Чималий успіх пророкують і пісням "Очі" та "Вірити в краще". У композиціях можна буде впізнати і елегантний поп-рок групи Coldplay, меланхолію Земфіри, сонячний фанк Incognito і м'який лаунж.

Підтримати нову платівку взялись представники українського шоу-бізнесу. Спільно з LAURA MARTI вони записали звернення до меломанів, в якому ствердно заявили: "Все буде добре!" Розпочала анонс телеведуча Надія Матвєєва, яка вела однойменну програму. Окрім цього, в ролику можна побачити Джамалу, Василісу Фролову, Влада Дарвіна, Соломію Вітвицьку, LAUD, Антоніну Матвієнко, Гайтану та інших зірок.

Дивіться анонс нового альбому LAURA MARTI "Все буде добре!": відео за участю зірок

Що відомо про LAURA MARTI?Це українська джазова співачка вірменського походження, яка працює з авторською музикою на перетині стилів jazz, pop, world music і латинських ритмів. Народилась вона у Харкові. LAURA MARTI здобула музичну освіту за "джазове фортепіано" та "джазовий вокал". Оксамитовий тембр голосу від ніжного і проникливого до імпульсивно-запального, контрастність у виконанні і поведінці на сцені – це особливі риси вокальної манери співачки.



У 2017 році LAURA MARTI стала найкращою співачкою за версією ELLE, а вже за рік підкорювала меломанів на головній сцені Leopolis Jazz Fest. Окрім цього, артистка випустила сольний альбом SHINE та дебютувала як дизайнер в колаборації з брендом OSTEL.