Джазовий музикант Воллес Роні помер від коронавірусу
Американський трубач Воллес Роні помер у віці 59 років через ускладнення від коронавірусу. Про його смерть стало відомо у мережі 31 березня.
Відомий музикант помер від ускладнень, спричинених коронавірусом, у медичному центрі Сент-Джозефа в Патерсоні штату Нью-Джерсі. Про це повідомляє CNN.
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За словами публіцистки Лідії Лібман у фейсбуці, сім'я Воллес Роні разом вшанує пам'ять зірки, коли вщухне спалах пандемії.
"Мені сумно підтверджувати, що знаменитий трубач і джазова легенда Воллес Роні помер через ускладнення COVID-19 сьогодні вранці. Його сім'я прагне провести панахиду на вшанування пам'яті Уоллеса та його музичного внеску, коли пандемія пройде. Просимо поважати їхню конфіденційність у цей час", – йдеться у повідомленні.
Зокрема представники музиканта Майлза Девіса на офіційній сторінці Twitter висловили жаль за другом-музикантом. "Ми спустошені тим, що наш брат трубач Воллес Роні сьогодні помер через ускладнення COVID-19. Воллес був глобальною життєвою силою в джазовій спільноті", – пишуть у повідомленні.
Додамо, що шляхи Роні та Майлза тісно перепліталися протягом їхньої творчості. Покійний Воллес у 1994 році виграв премію Греммі за альбом Tribute To Miles і був номінований на ще одну в 1997 році. Сам Майлз Девіс помер у 1991 році, а Роні неодноразово зазначав, що той був великим музикантом.
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