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Офіційно: Джекі Чан не хворий на коронавірус

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Джекі Чан / Instagram / @jackiechan

Знаменитий актор Джекі Чан вже близько тижня перебуває в центрі чуток – йому приписували зараження коронавірусом та госпіталізацію в лікарні. Сам актор вирішив спростувати усі заяви журналістів.

У відомих іноземних ЗМІ, зокрема US Hola, повідомляли, що "Джекі Чан став, можливо, першим актором Голлівуду, який заразився коронавірусом". А всі чутки навколо цієї ситуації виникли унаслідок приватної вечірки, на якій побував актор. Саме там, начебто, були інфіковані люди і через них актор і сам міг отримати зараження вірусом. Усіх їх начебто забрали на карантин.

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27 лютого на своїй офіційній сторінці в інстаграмі 65-річний Джекі Чан заявив, що він не перебуває на карантині, як про це писали журналісти, та й сам він абсолютно здоровий, чого й побажав своїм прихильникам.

Дякую всім за турботу! Я в безпеці і абсолютно здоровий. Будь ласка, не хвилюйтесь, я не на карантині. Я сподіваюсь, що всі теж залишаться в безпеці і будуть здоровими!
– заявив кіноактор.

 

Що відомо про китайський коронавірус Covid-19?Станом на 27 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли майже 3 тисячі людей. Загальна ж кількість інфікованих – понад 82 тисячі осіб по всьому світу. Вірус швидко поширюється світом, зокрема, ним заразились четверо українців на судні Diamond Princess, а одну українку в Італії вже запідозрили на наявність вірусу – в МОЗ наразі очікують результатів аналізів. Українців, яких евакуювали з епіцентру поширення коронавірусу, – Уханю – розмістили в обсервації у Нових Санжарах, Полтавщина. За останніми даними, усі вони – здорові. 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Коронавірус Covid-19 Зіркові хвороби
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