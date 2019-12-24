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Джекі Чан розповів, що мало не загинув під час зйомок нового фільму

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Джекі Чан / People

Відомий гонконзький актор та режисер Джекі Чан знімається у новому проєкті, через який мало не попрощався з життям.

Про те, що 65-річний актор мало не загинув під час зйомок нового фільму повідомляє видання The Straights Times.

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Кінокартина "Авангард" вийде у китайський прокат вже в січні 2020 року. Оскільки прем'єра вже не за горами, акторки та знімальна команда діляться враженнями від процесу та різними казусними ситуаціями.

Так, Джекі Чан, якому дісталася головна роль, розповів свій дещо негативний спогад. За словами актори, у фільмі є сцена, коли його персонаж перебуває у морі і під час зйомок цього моменту він застряг під каменем у воді, через що мало не загинув. Однак колеги Джекі Чана зрозуміли, що він перебуває у небезпеці і вчасно витягли його з води.

Джекі Чан

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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