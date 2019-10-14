"Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом

517 Читать новость на русском
Комедія "Джексі"
Комедія "Джексі" / Фото з відкритих джерел

Комедія про агресивну голосову помічницю від творців “Похмілля у Вегасі”.

Філ (Адам Дивайн) живе у Сан Франциско і працює на видання типу BuzzFeed. Хоч у чоловіка освіта журналіста, в його обов’язки входить лише робити “Топ-10” списки і добірки з фотками котиків або знаменитостей. Це має бути “вірусний” контент, щоб “інтернет вибухнув” і читачі поставили багато лайків. Вечорами Філ добивається замовленою онлайн їжею і переглядом Netflix-a. І так щодня.

Також у кіно: ​"Двійник": два Віла Сміта за ціною одного

Комедія
Комедія "Джексі" / Кадр з фільму

Джексі — хамовитий голос зі смартфону, який “міняє життя на краще”. Принаймні, смартфон у цьому впевнений. Філ приніс Джексі додому разом з новим гаджетом і однією з перших реплік, які та озвучила, була образа. Дженксі назвала свого власника тупим, бо той прийняв політику конфіденційності навіть її не прочитавши. У схожій манері смартфон розмовляє з своїм власником протягом всього фільму: кидає гострі коментарі, самостійно приймає рішення чи примушує Філа робити так, як хоче голос зі смартфона, а не він сам.

Позбутися Джексі не вдається, бо вона, як нам пояснюють, “у хмарі” і знаходить Філа незалежно від фізичного пристрою, яким він користується. У Джексі всі його паролі і гроші. По суті, все його життя. А оскільки без Google карт Філ навіть до власного дому не може дійти, відмова від смартфона для нього не варіант. Доводиться робити те, що Джексі скаже.


Комедія "Джексі" / Кадр з фільму

Фільмом “Джексі” займались режисер Джон Лукас і сценарист Скотт Мур, знайомі глядачам по “Похміллю у Вегасі” і “Поганих матусях”. І хоч ідея “Джексі” повторює фільм “Вона” з Хоакіном Феніксом, до останнього наша голосова помічниця не дотягує.

Фільм не до кінця розуміє, навіщо людству технології і як ми можемо їх використовувати для взаємодії і дружби. Соцмережі показані виключно як місце, де Філ вдає що щасливий і оточений друзями. Це твердження можливо правдиве, але однобоке і спрощене, як усе у фільмі “Джексі”. Замість кіно про залежність від технологій глядач отримує відеоряд зі жменькою не завжди смішних жартів нижче пояса. Це може розважати, якщо дивитись кіно, наприклад, час до часу заглядаючи у соцмережі.

“Джексі” обирає цікаву тему, яку зовсім не розкриває і висміює дешевими жартиками. На тему стосунків з штучним інтелектом є кращий фільм — “Вона”, на тему шкідливості і етичності технологій — серіал “Чорне дзеркало”. Якщо вам підходить фільм, в якому голосовий помічник примушує людину займатись сексом зі смартфоном, то “Джексі” — те що треба.

Рейтинг фільму на IMDb — 5,4. Вікове обмеження — 16 років.

Комедія "Джексі": дивіться трейлер фільму

Також у кіно: "Джокер": перетворення з непримітного невдахи у холоднокровного вбивцю

blog_ava
У Києві батько залишив дворічного малюка в автомобілі: дитину рятували перехожі – фото, відео
сьогодні
5649
Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Кіно Публікації Статті
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом
сьогодні 16:01 "Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом
Юлія Ліпенцева 517
У Тіффані Трамп – день народження! 5 фактів про молодшу доньку американського президента
13 жовтня 10:23 У Тіффані Трамп – день народження! 5 фактів про молодшу доньку американського президента
Юлія Девда 7499
"Двійник": два Віла Сміта за ціною одного
12 жовтня 14:32 "Двійник": два Віла Сміта за ціною одного
Юлія Ліпенцева 696
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
11 жовтня 19:12 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
591
6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
11 жовтня 17:26 6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
Юлія Турелик 3677
Новини
Більше новин
Залиште відгук