"Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом

Комедія про агресивну голосову помічницю від творців “Похмілля у Вегасі”.

Філ (Адам Дивайн) живе у Сан Франциско і працює на видання типу BuzzFeed. Хоч у чоловіка освіта журналіста, в його обов’язки входить лише робити “Топ-10” списки і добірки з фотками котиків або знаменитостей. Це має бути “вірусний” контент, щоб “інтернет вибухнув” і читачі поставили багато лайків. Вечорами Філ добивається замовленою онлайн їжею і переглядом Netflix-a. І так щодня.

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Комедія "Джексі" / Кадр з фільму

Джексі — хамовитий голос зі смартфону, який “міняє життя на краще”. Принаймні, смартфон у цьому впевнений. Філ приніс Джексі додому разом з новим гаджетом і однією з перших реплік, які та озвучила, була образа. Дженксі назвала свого власника тупим, бо той прийняв політику конфіденційності навіть її не прочитавши. У схожій манері смартфон розмовляє з своїм власником протягом всього фільму: кидає гострі коментарі, самостійно приймає рішення чи примушує Філа робити так, як хоче голос зі смартфона, а не він сам.

Позбутися Джексі не вдається, бо вона, як нам пояснюють, “у хмарі” і знаходить Філа незалежно від фізичного пристрою, яким він користується. У Джексі всі його паролі і гроші. По суті, все його життя. А оскільки без Google карт Філ навіть до власного дому не може дійти, відмова від смартфона для нього не варіант. Доводиться робити те, що Джексі скаже.



Комедія "Джексі" / Кадр з фільму

Фільмом “Джексі” займались режисер Джон Лукас і сценарист Скотт Мур, знайомі глядачам по “Похміллю у Вегасі” і “Поганих матусях”. І хоч ідея “Джексі” повторює фільм “Вона” з Хоакіном Феніксом, до останнього наша голосова помічниця не дотягує.

Фільм не до кінця розуміє, навіщо людству технології і як ми можемо їх використовувати для взаємодії і дружби. Соцмережі показані виключно як місце, де Філ вдає що щасливий і оточений друзями. Це твердження можливо правдиве, але однобоке і спрощене, як усе у фільмі “Джексі”. Замість кіно про залежність від технологій глядач отримує відеоряд зі жменькою не завжди смішних жартів нижче пояса. Це може розважати, якщо дивитись кіно, наприклад, час до часу заглядаючи у соцмережі.

“Джексі” обирає цікаву тему, яку зовсім не розкриває і висміює дешевими жартиками. На тему стосунків з штучним інтелектом є кращий фільм — “Вона”, на тему шкідливості і етичності технологій — серіал “Чорне дзеркало”. Якщо вам підходить фільм, в якому голосовий помічник примушує людину займатись сексом зі смартфоном, то “Джексі” — те що треба.

Рейтинг фільму на IMDb — 5,4. Вікове обмеження — 16 років.

Комедія "Джексі": дивіться трейлер фільму

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