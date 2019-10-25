Дженна Девон показала фото із рожевим бантом на животі: її запідозрили в очікуванні дівчинки

У інстаграмі зірки з’явилась світлина із бекстейджу зйомки для видання People. Дженна Девон позує у ніжній сукні, а на її животі пов'язана рожева стрічка з бантом. Фанати почали підозрювати, що таким чином актриса натякає на очікування дівчинки, однак всі розмови Дженна швидко спростувала.

"Як бачите, я почувалась казково під час зйомки", – такий жартівливий підпис з'явився під фото. Шанувальники зірки почали запитувати, чи рожева стрічка означає те, що вона чекає на дівчинку.

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"Я зберігаю цю таємницю для себе", – відповіла Деван, сміючись. "Я нічого не хотіла сказати цією світлиною. Але тепер бачу, як багато людей мене про це питають, хоча я навіть не думала про стать своєї дитини".

У виданні People вже з'явилась перша світлина із фотосесії Дженни у казковому саду, але варто підмітити, що тепер на животі немає жодної рожевої стрічки, яку можна розгледіти на її кадрах в інстаграмі.



Вагітна Дженна Деван у фотосесії для People / Фото: People

Більше того, у своєму нещодавньому дописі бойфренд та батько майбутньої дитини Стів Казі натякнув, що у них може народитись хлопчик.

"Я навіть не можу почати описувати почуття, які були у мене, коли ми вперше дізналися, що Дженна вагітна! Я чекав цього моменту все своє життя і не міг знайти кращої людини, з якою створив би сім'ю... Еві вже увірвалася в моє життя. З нею я багато чого дізнався про батьківство, бо саме вона навчила мене, як це доглядати та спілкуватись із дитиною. Тому я не можу дочекатись, коли ми подаруємо їй братика та зробимо нашу маленьку родину трішки більшою", – поділився Стів Казі.

Що відомо про стосунки Ченнінга Татума та Дженни Деван?Історія кохання почалася під час знімань картини "Крок вперед" 2006-го року, де обоє грали головні ролі. 2009-го пара зіграла весілля. 31 травня 2013 року у подружжя народилася донька Еверлі Елізабет Мейзелл Татум. Згодом пара вирішила розірвати шлюб після 9 років спільного життя. Про свій намір знамените екс-подружжя оголосило на сторінках у соцмережах, після чого подало документи на розлучення.



Наприкінці вересня Дженна Деван приголомшила фанатів звісткою про те, що чекає на дитину від нового коханого – відомого актора Стіва Казі.