Дженніфер Еністон досі носить перстень, який їй подарував Бред Пітт

Голлівудські актори Дженніфер Еністон та Бред Пітт вкотре змусили всі ЗМІ говорити про себе. Інсайдери переконують: на початку 2020 року зірка серіалу "Друзів" зустрілась з колишнім чоловіком, одягнувши ексклюзивний перстень від нього. Та і досі Дженніфер Еністон залюбки приміряє прикрасу.

За даними таблоїду Mirror, ще наприкінці січня 2020 року Дженніфер Еністон відновила спілкування з колишнім чоловіком. Про це свідчила і їхня зустріч на церемонії SAG Awards, де журналісти помітили не тільки ніжні обійми акторів, але й перстень від Бреда Пітта, який допоміг голлівудській красуні доповнити її образ.

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Аксесуар є особливим, оскільки його Дженніфер Еністон отримала на заручини у 1999 році. Вартість перстня з діамантом сягає 500 тисяч доларів. Його дизайн особисто розробляв Бред Пітт та попіклувався, щоб обручка була в єдиному екземплярі.

За словами інсайдерів, Дженніфер Еністон не раз приміряла прикрасу. Саме стало приводом для чуток, що акторка пробачила Бреду Пітту зраду. Самі зірки не коментують новин про ймовірне возз'єднання, а прихильникам залишається тільки розглядати чарівні фото з їхньої зустрічі.



Бред Пітт та Дженніфер Еністон на премії SAG Awards 2020 / Getty Images



Бред Пітт та Дженніфер Еністон на премії SAG Awards 2020 / Getty Images

Що відомо про стосунки Еністон та Пітта

Після виходу серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон отримала шалену популярність не тільки серед прихильників, але й серед залицяльників. Однак її серце підкорив харизматичний Бред Пітт, який у 2000 році обмінявся з нею клятвами. Та сімейна ідилія подружжя тривала не довго: вже за 5 років стосунки дали тріщину.

Причиною для раптового розлучення став роман Бреда Пітта з колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. Еністон і не припускала можливості повернення чоловіка, тому за лічені дні подала документи до суду та знов стала холостячкою.

Акторам знадобилось 15 років, щоб пробачити колишні образи. За словами інсайдерів, Бред Пітт картав себе за те, що зробив боляче Дженніфер Еністон. На Різдво він завітав до неї на вечірку та при її друзях вибачився. Ймовірно, щирі слова таки подіяли, адже 19 лютого актори обмінялись дружніми обіймами перед камерами журналістів SAG Awards.