Голлівудська акторка Дженніфер Еністон вкотре закликає усіх носити маски. Вона оприлюднила жахаючі фото, на яких показала близького друга. Він потрапив у реанімацію через ускладнення від коронавірусу.

Дженніфер Еністон вкотре звернулася до шанувальників. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала моторошне фото, на якому показала, які наслідки можуть бути від інфікування COVID-19.

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Зірка культового серіалу "Друзі" неозноразово наголошувала на важливості носити захисні маски. Таким чином ми можемо подбати не лише про себе, а й про оточення. Вони незручні, проте нам набагато легше одягнути маску, коли перебуваємо на вулиці чи в громадському місці, аніж лікарям, які щодня перебувають у спеціальних костюмах і жертвують своїми силами та здоров'ям, щоб зупинити пандемію.

Друг Дженніфер Еністон перехворів на COVID-19

Для того, щоб бути більш переконливою, вона поширила в мережі фото свого друга Кевіна, яке було зроблена на початку квітня. Він зображений на знімку в реанімаційній безтями. Дженніфер наголосила, що у такому стані Кевін опинився через коронавірусну хворобу. До цього він завжди був абсолютно здоровим.

Це наш друг Кевін. Абсолютно здоровий, не мав жодних проблем зі здоров'ям. Це COVID-19. Це по-справжньому. Ми не можемо бути настільки наївними, щоб думати, що можемо це випередити. Якщо ми хочемо, щоб це скінчилося, то робимо це, правильно? Один із кроків, який ми можемо зробити, це, будь ласка, – носіть кляту маску,

– закликала підписників Еністон.

Акторка зазначила, що зараз Кевін майже одужав. Також вона попросила думати не лише про себе, а й про тих, хто вже подолав коронавірус. Маску потрібно носити, насамперед, заради себе та родини. COVID-19 нещадно вражає людей будь-якого віку.

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Що відомо про коронавірус у світі?

Станом на 20 липня у світі зафіксували 14 648 618 випадків захворювання на коронавірус. Від COVID-19 померли 609 013 людей. Хворобу змогли перемогти 8 738 424 пацієнти. Зокрема, досі борються з вірусом 5 910 194 жителі у різних куточках планети.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу: