Минуло 25 років з дня виходу першої серії "Друзів", однак серіал і досі змушує про себе говорити. Так, користувачі мережі знайшли особливу деталь, яку внесла у стрічку Дженніфер Еністон. І впевнені, досі на цей кадр ніхто не звертав увагу.

Яку деталь приховала Дженніфер Еністон

Поки весь світ перебуває в очікуванні спеціального епізоду серіалу "Друзі", прихильники ситкому залюбки переглядають улюблені кадри. Саме там знайшли цікаве прізвище, яке пов'язане з Дженніфер Еністон.

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У фінальних кадрах 7 сезону "Друзів" Моніка та Чендлер одружуються. Однак весілля пари не минає без пригод: їхній друг Джої Трібіані повинен був вести церемонію, але не встиг вчасно приїхати через зйомки у воєнному фільмі. І поки Моніка не стримує хвилювання через інцидент, її подруга Рейчел, яку й зігріла Еністон, намагається виправити ситуацію.

За сюжетом, Рейчел Грін йде у сусідню кімнату, де було весілля у грецькому стилі. Там вона шукає священника, що може замінити Джої. На вході в кімнату можна побачити табличку з написом "Весілля Анастассакіс Папасіфакіса". Перше прізвище – це справжнє прізвище батька Дженніфер Еністон.



У "Друзях" можна побачити справжнє прізвище Дженніфер Еністон / Фото The Sun

Що відомо про батька Еністон

До США батько Дженніфер Еністон приїхав у 1933 році, коли його сім'я емігрувала з острова Крит та оселилась у Нью-Йорку. Справжнім іменем чоловіка було Янніс Антоніос Анастассакіс. Таке особливе грецьке прізвище ніхто не міг вимовити, тому його замінили на Джон Еністон. Саме таким батька Еністон знають глядачі мильних опер, в яких знімався зірковий татусь.

Окрім цього, ще один факт з біографії Дженніфер Еністон прихований у "Друзях". Так, найвідомішою роллю Джої Трібіані був серіал "Дні нашого життя". Насправді у цій мильній опері, яка мала шалену популярність в США, зіграв батько акторки – Джон Еністон. Цими маленькими деталями у стрічці зірка серіалу "Друзі" хотіла віддати шану своєму родичу, який і досі є особливою людино в її житті.



Дженніфер Еністон з батьком / Фото InTouch