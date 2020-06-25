Відома голлівудська акторка, зірка культового серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон зізналася, що дуже страждала і боялася залишитися в одному кінематографічному образі, у якому була протягом десяти років.

Знаменитість дала відверте інтерв'ю виданюю The Hollywood Reporter, у якому розповіла, через що їй довелося пройти після участі у зйомках серіалу "Друзі". Дженніфер зізналася, що дуже страждала, бо всі сприймали її тільки в образі героїні Рейчел.

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Напевно, у кожної творчої людини бувають періоди у кар'єрі, коли через певні причини виникає страх, невпевненість. Такий момент був і в Еністон. 51-річна зірка зізналася, що через тривалі зйомки у серіалі "Друзі" боялася залишитися акторкою однієї ролі.

Я не могла позбутися від Рейчел Грін, не могла втекти від неї. "Друзів" показували вдень і вночі. Я вибухала, кричала на телевізор, щоб він перестав показувати це дурне шоу. Я боролася з собою і з тим, ким стала в індустрії кіно. Це була постійна спроба довести, що я більше, ніж Рейчел,

– розповіла Дженніфер.

Улюблениця мільйонів глядачів у різних куточках світу зауважила, що всі забули про неї, як про Рейчел, тільки після презентації фільму "Гарна дівчинка".

"Гарна дівчинка" був першим фільмом, в якому я позбулася іміджу Рейчел, і змогла перевтілитися в когось, хто не був мені такий близький. Але я страшенно нервувала. Думала, що я тільки дівчина з квартири в Нью-Йорку з фіолетовими стінами,

– розповіла акторка.

"Гарна дівчинка" – трейлер: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, зовсім скоро Дженніфер Еністон повернеться до ролі Рейчел Грін у спеціальному епізоді "Друзів". Вона зустрінеться з колегами по серіалу на знімальному майданчику наприкінці серпня.