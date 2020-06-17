Відома американська співачка Дженніфер Лопес та її наречений, колишній бейсболіст Алекс Родрігес вирішила провести літо на березі океану. Пара переїхала у розкішний маєток в Малібу.

Відомо, що ще в березні минулого року пара стала власником розкішного маєтку на березі Тихого океану. Розкішні апартаменти наречені придбали за 6,6 мільйонів доларів. Нещодавно папараці зафіксували майбутнє подружжя біля цього особняку. Про це повдіомляє видання The Sun.

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Що відомо про особняк Лопес та Родрігеса в Малібу?

Маєток має три поверхи та площу 410 метрів квадратних. У будинку з 4 спальні. На другому поверсі є неймовірно красива вітальня, яка переходить в кухню.

У головній спальні є величезна тераса, з якої можна видно безмежний океан.

Дженніфер та Алекс люблять поєднувала комфорт та активний відпочинок. Саме тому у їхньому новому будинку є власна фітнес-студія, гідромасажна ванна та сауна. А затишними літніми вечора вони можуть насолодитися хорошим фільмом у домашньому кінотеатрі.

У кожній з кімнат є панорамні вікна, які дозволяють милуватися красою, що є навколо. Навіть у ванній кімнаті та на кухні є вікна, через які можна відчути запах Тихого океану та насолодитися приємним шумом його хвиль.



Будинок Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса в Малібу / The MLS.com



Будинок Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса в Малібу / The MLS.com



Будинок Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса в Малібу / The MLS.com



Будинок Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса в Малібу / The MLS.com



Будинок Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса в Малібу / The MLS.com



Будинок Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса в Малібу / The MLS.com



Будинок Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса в Малібу / The MLS.com



Будинок Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса в Малібу / The MLS.com



Будинок Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса в Малібу / The MLS.com



Будинок Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса в Малібу / The MLS.com