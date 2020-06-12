Колишній бейсболіст Алекс Родрігес та голлівудська співачка Дженніфер Лопес влаштували синові акторки справжнє свято. Зіркова закохана пара подарувала Максу цуценя породи голдендудля.

Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес не втрачають позитиву під час карантину, тож вирішили потішити дітей неймовірним подарунком. Завести домашнього улюбленця – чудова нагода для батьків побачити, як весело та з користю будуть проводити вільний час їхні діти.

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Емоційне відео Дженніфер Лопес опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Помітно, що хлопчик неймовірно щасливий та завзято грається з новим членом сім’ї.

Алекс Родрігес на своїй сторінці опублікував чарівну світлину з новою собакою, але зазначив, що в сім’ї вирують справжні дебати, адже вони не можуть обрати собаці ім’я. Родрігес вирішив запитати в прихильників поради, яке ім’я цуценяткові пасуватиме більше – Тайсон чи Янкі.

Маленький цуцик попри те, що лише нещодавно з’явився у зірковій родині, вже став їхнім справжнім улюбленцем. Знаменитості завели йому окрему сторінку в інстаграмі, куди вже встигли завантажити надзвичайно милі світлини. На акаунт голдендудля вже підписалося понад 7 тисяч прихильників.

В мережі подейкують, що цуценя зіркова пара могла взяти із притулку, адже минулого року папараці зазнімкували Алекса та Дженніфер, які разом виходили з притулку для собак.

Нагадаємо, що спільно з Алексом Родрігесом зірка виховує власних сина й доньку 12-річних двійнят Еммі та Максиміліана. В Алекса від першого шлюбу є дві доньки – старша 15-річна Наташа та молодша 12-річна Елла.