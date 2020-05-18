Дженніфер Лопес на фото з нареченим показала, чому важливо підтримувати коханих у час пандемії

Американська співачка Джей Ло через пандемію коронавірусу змушена була відкласти своє весілля, що повинне було відбутись влітку, але вона не втрачає оптимізму та ще більше демонструє свої почуття до коханого Алекса Родрігеса.

Минулими вихідними 50-річна співачка опублікувала на власній інстаграм-сторінці пару проникливих фотографій, на яких ніжно обіймає свого нареченого Алекса, поки той читає випуск газети The New York Times. Чоловік розслабився на зручному кріслі, закинувши ноги на м'яку банкетку, в той час як Дженніфер цілувала його в шию.

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"Коли заголовки виглядають так, дуже важливо міцніше обійняти тих, кого ти любиш, і сказати їм, як сильно ти їх любиш", – підписала чорно-білі фотографії Лопес, де на титульній сторінці газети виднівся заголовок "Втрати робочих місць у США стрімко зростають через вірус".

Саме таким чином Джей Ло вирішила наголосити, що варто якомога більше часу приділяти своїм рідним і коханих, коли навколо відбувається стільки непевних речей. Окрім цього, днями Алекс Родрігес також поширив романтичне фото з коханою у своєму інстаграмі. На чорно-білому знімку закохані разом лежать на дивані та дивляться у ґаджет Джей Ло.

"Найбільша вигода від того, що ви проводите стільки часу вдома разом – це бути з родиною. Іноді ми настільки зайняті своїм життям, що легко випустити з уваги, наскільки важливий час сім'ї для всіх нас. Не дозволяйте цьому часу пройти, не витягнувши максимальну користь з цього. Обіймайте своїх близьких. Кожний день. Розслабтеся ... разом. Смійтеся ... разом. Будьте разом", – саме так підписав фото з коханою колишній спортсмен.

Варто додати, що станом на 18 травня США досі лідирує за кількість офіційно підтверджених випадків на коронавірус – 1,5 мільйона. З них – майже 347 тисяч осіб вилікувалось та 92 тисячі померли.