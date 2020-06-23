Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес не нудьгує на карантині. Артистка погодилась на гарячу фотосесію в купальнику, перший кадр з якої вже підкорив світ.

Дженніфер Лопес не припиняє вражати прихильників все новими знімками. На інстаграм-сторінці, за якою стежать понад 124 мільйони підписників, вона залюбки ділиться сексуальними фото та результатами своїх рекламних проєктів. Так, 22 червня артистка опублікувала чергове фото, яке викликало захват у фанатів.

Спекотно Віка з "НеАнгелів" похизувалась ідеальною фігурою в купальнику

Сексапільна Джей Ло приміряла білосніжний суцільний купальник зі стильним лейблом на грудях. У пляжному вбранні вона спекотно позувала на фоні океану. Образ Дженніфер Лопес доповнила улюбленими сережками-кільцями і лаконічними прикрасами. Хвилясте волосся артистка вирішила не випрямляти, що стильно виглядало у кадрі.

Вже у дописі артистка зізналась, що це – перше фото літньої рекламної кампанії Guess. З цим брендом одягу Дженніфер Лопес вже давно співпрацює, тому залюбки стає головною зіркою їхніх зйомок.

Всі прихильники Дженніфер Лопес були вражені від бездоганної її фігури. У 50 років артистка щодня відвідує тренажерний зал, тому й залюбки хизується своїми формами у купальнику чи звабливих сукнях. Та навіть звичайну рекламу взуття Дженніфер Лопес може з легкістю перетворити на еротичну: у березні вона прорекламувала власну дизайнерську лінію, створену з брендом DSW. І ті фото, як і новий кадр для Guess, неможливо забути.