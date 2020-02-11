Дженніфер Еністон – 51: правила життя акторки, здобуті досвідом

11 лютого свої 51 святкує актриса Дженніфер Еністон. У День народження голлівудської зірки сайт 24 вирішив розповісти про визначальні моменти в її житті та поділитися правилами, якими щодня керується акторка.

Струнка фігура, нев’януча краса, дотепний гумор та щира усмішка. Дженніфер Еністон таки належить до когорти тих актрис, про яких час нібито забув і зовсім не спішить вкривати їхні обличчя зморшками, а волосся – сивиною. "Я просто даю хороші чайові своєму візажистові", – віджартовувалась в одному з інтерв’ю американська акторка. Проте чудовий вигляд жінки забезпечують не лише якісні косметичні послуги, а й відчуття того, що вона зуміла утвердитися в житті всесторонньо. Проте в голлівудської красуні це відбувалося не так гладко: були перешкоди, втрати та депресії…

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Про рішення стати акторкою

Навряд чи Дженніфер обрала б інший професійний шлях, народившись у сім’ї зірки телесеріалів Джона Еністона та актриси й моделі Ненсі Доу. Однак, коли дівчинка ще в школі не на жарт захопилася акторською грою, зокрема, комічними сценками, батько постійно вмовляв доньку не йти його слідами. "Він завжди казав мені: це дуже боляче – постійно отримувати відмови", – згадує акторка.

Однак маленька Джені точно знала, що зможе перевтілюватися в того чи іншого персонажа, передавати публіці певний душевний стан. Ще перші спроби, нехай і шкільні, стали для неї своєрідним порятунком: "У моїй сім’ї відбувалося казна-що: батьки розлучилися, їм тоді було не до мене. А коли в один із вечорів я повернулася додому із дня народження подруги, і побачила, що тата немає, то зрозуміла: він до нас більше не повернеться. Це відчуття втрати досі зі мною… Акторство перетворилося для мене в техніку виживання. Я грала, щоби зберегти здоровий глузд". Відтак у шістнадцятирічному віці Еністон вступає до нью-йоркської Школи музики, мистецтв, театру та кіно "Ла Гвардія", вже через два роки дебютує як телеведуча "Магазину на дивані", ще через три знімається в серіалі "Маллой", виконує головну роль у трейлері "Леприкон" та навіть не підозрює, що от-от настане момент, який принесе їй світове визнання.

Про серіал "Друзі"

1994 року на телеекранах стартував серіал "Друзі". Він зображав побутове життя молодих мешканців Нью-Йорку. Перед багатомільйонною аудиторією Дженіфер Еністон з’явилася у ролі капризної, проте чарівної та стильної Рейчел Грін. Цікаво, що спочатку цю роль мала грати Кортні Кокс, якій в результаті вдалось чудово перевтілитися в педантичну Моніку. Ситком телеканалу NBC крутили на екранах до 2004 року, він приніс акторці п’ять номінацій на "Еммі" в категорії "Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі" та одну перемогу. Після зйомок, що тривали десять років, усі шестеро акторів – Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі та Девід Швіммер здобули світове визнання та залишилися друзями у реальному житті.

"Час, проведений з ними на знімальному майданчику – найважливіший період у моїй кар’єрі. Також я глибоко вдячна творцям серіалу за те, що не лише забезпечили мені стабільний заробіток, а й відкрили двері у світ кіно, подарували впевненість у собі", – зізнається Дженніфер.

Про чоловіків

Якщо кінокар’єра юної дівчини нестримними кроками піднімалася вгору і пропозицій від режисерів на десяток інших ролей вона не ігнорувала навіть під час зйомок "Друзів", то особисте життя Еністон назвати стабільним було складно. Недовготривалі романи з музикантом Адамом Дурітцем, заручини з режисером Тейтом Донованом та їх розірвання… І ось у 1998 році Дженніфер знайомиться з актором Бредом Піттом, а невдовзі виходить за нього заміж. Не лукавивши, громадськість та ЗМІ називали цих двох найкрасивішою парою. Проте шлюбові не судилося протривати довго: через п’ять років Пітт та Еністон розлучилися. Голлівудський красунчик не зміг протистояти своїй партнерці на знімальному майданчикові стрічки "Містер і місіс Сміт" Анджеліні Джолі. Саме цю розлуку Еністон сприйняла дуже боляче, незважаючи на те, що розійшлися вони із Бредом друзями.

Дженіфер Еністон і Бред Пітт

Після депресії, з якої акторку витягнули заняття з йоги, були знову ж таки недовготривалі стосунки з колегами Вінсом Воном, Джоном Маєром та Джерардом Батлером. І тут під час зйомок фільму "Оголена спокуса" голлівудська красуня повністю віддалася романові з актором Джастіном Теру. Заради нього Дженніфер навіть взяла річну паузу у професії. Про свої стосунки пара заявила у 2011 році, а під вінець двоє закоханих стали 5 серпня 2015 року. Однак останнім часом у пресі ходять чутки, що їхній шлюб висить на волосинці. Мову про кризу у стосунках спричинили начебто щільний графік обох акторів, а також відсутність Джастіна на церемонії "Золотий глобус", під час якої Еністон уникала поглядів і зустрічей з Анджеліною Джолі. Також днями пара вкотре показала світові своє затишне сімейне гніздечко – розкішний маєток у містечку Бель-Ейр, штат Каліфорнія.

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Я озираюся навколо і бачу чоловіка, трьох собак і рідні стіни. Ловлю себе на думці, що нікуди більше не хочу. Ми разом із Джастіном готуємо на кухні у святкові дні. Йому чудово вдаються паста і філадельфійський стек зі сиром, а, крім цього, він уміє здивувати такими божевільними речима на сніданок, що ви можете тільки здивовано спитати: "Це все для мене?"

– розповідає акторка.

Також зіркова пара не втрачає надії народити дітей.

Дженіфер Еністон і Джастін Теру

Про стосунки із мамою

У Дженніфер вони були непростими. Вона двічі робила перерву у спілкуванні з Ненсі. "Я була дуже ображена на свою маму. В абсолютно жовтому телешоу вона чомусь почала розповідати про моє особисте життя – про стосунки, партнерів, звички…Через це я навіть не запросила її на весілля (із Бредом Піттом – "24"). Однак через декілька років вирішила не зловживати гординею і відновила стосунки. Здавалося б, чудово, зараз ми знову друзі. Але згодом виявилося, що якраз тоді вона писала книгу "Дочки-матері і "Друзі", як здогадуєтеся, про мене. Коли видання вийшло, це був новий удар".

Примирення Дженніфер та Ненсі настало після розлучення акторки з Бредом Піттом. А у травні 2016 року матір Еністон померла, перед цим акторка доглядала за нею впродовж місяця у лікарні, в якій Ненсі лікували від раку. "В такі моменти ти розумієш, що всі ці сварки – дарма витрачений час. За цей період я стільки дізналася про свою маму, аж серце мало не розірвалось. Вона просто хотіла, щоби її любили, але не знала, як це зробити…"

Про секрет гармонії та щастя

Попри всі труднощі Дженніфер Еністон точно знає, як бути щасливою і постійно підтримувати це почуття. А, можливо, завдяки їм. Голлівудська акторка веде здоровий спосіб життя: правильно харчується, займається в залі, медитує та старається достатньо висипатися. "Моїми слабинками є сир фета й оливки. А також я витрачаю багато грошей на туфлі з високими підборами, так хочу здаватися вищою". Важливою для знаменитої акторки є і життєва справедливість: "Якщо я вважаю, що десь її не вистачило, то не боюся висловити свої почуття, баланс справедливості повинен бути відновлений, на енергетичному рівні".