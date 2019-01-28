Дженніфер Еністон хоче удочерити дівчинку з мексиканського дитячого будинку: деталі

Знаменита голлівудська акторка Дженніфер Еністон має намір стати матір'ю до свого 50-річчя. Як повідомляють іноземні ЗМІ, жінка запланувала удочерити дівчинку з дитячого будинку, що у Мексиці.

Протягом багатьох років Дженніфер Еністон переслідують чутки про безпліддя, однак зірка досі не підтвердила цю інформацію. Ймовірно, вона втомилася від невдалих шлюбів і вирішила удочерити дівчинку з одного з дитячих будинків. Про це повідомляє іноземне видання GossipCop з посиланням на Globe.

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Як повідомляє джерело, нещодавно акторка відвідувала дитячі будинки у Мексиці. І в одному з притулків просто закохалася в річну дівчинку з темними очима і довгими віями. Аби якомога швидше забрати дитину додому, вона доручила справу своїм адвокатам, аби вони зібрали необхідні документи.

Що відомо про стосунки Дженніфер Еністон? 49-річна актриса, ім'я якої відоме на весь світ, так і не зазнала щастя материнства і вдалого шлюбу. Дженніфер Еністон була двічі заміжньою і двічі розлучалася зі своїми обранцями. У 2005 році вона розірвала шлюб з Бредом Піттом після 5 років подружнього життя. Протягом десяти років вона була в пошуках особистого щастя. У 2015 році вона заручилася з Джастіном Теру, однак до весілля справа так і не дійшла. На початку 2018 року пара повідомила про розрив стосунків.