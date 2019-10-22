Дженніфер Еністон опублікувала фото, від якого неможливо втримати сміх

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Дженніфер Еністон показала нові кумедні фото
Дженніфер Еністон показала нові кумедні фото / Instagram / @jenniferaniston

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон стала активним блогером. Знаменитість зачаровує прихильників все новими кадрами із приватного життя. А 21 жовтня вона опублікувала фото, від якого неможливо втримати сміх.

Чимало прихильників полюбляють розглядати стильні фото своїх кумирів у журналах. На сторінках глянців селебрітіз постають ідеальними та щасливими. Однак що відбувається за лаштунками фотосесії – вирішила продемонструвати Дженніфер Еністон. 

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На своїй інстаграм-сторінці вона розмістила знімок, на якому показала, як стилісти та візажисти готують її до фотосесії. Курйозності фото додала незадоволена гримаса, яку випадково скорчила Дженніфер Еністон.

Я просто дівчинка... Стою із зачіскою і макіяжем. Стиліст. Фотограф. Команда, яка займається освітленням, вентилятор, реквізити та комп’ютер... Просто уявіть собі, що я проснулась саме такою,
– написала Дженніфер Еністон. 

Відомо, що фотосесія увійшла до особливого випуску журналу Variety. Глянець вийшов у жовтні з назвою Power of Women, а його автори розповіли історії знаменитих жінок, які можуть похизуватись чималими досягненнями як в кар'єрі, так і в благодійності. Вже у журналі Дженніфер Еністон постала розкішною білявкою, яка з легкістю демонструє свою привабливість у звабливому образі.


Дженніфер Еністон показал бекстедж і результати зйомки / Instagram / @jenniferaniston

Як відомо, Дженніфер Еністон приєдналась до інстаграм-блогерів 15 жовтня. Саме тоді акторка опублікувала перше фото з колегами по серіалу "Друзі", яке вона зробила під час їхньої зустрічі. Знімок за лічені хвилини заполонив мережу, а сама сторінка Дженніфер Еністон отримала шалену популярність. За офіційними даними, успіх акторки внесли до книги рекордів Гіннеса, перевершивши герцогів Сассекських.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Курйозні новини Дженніфер Еністон Голлівуд
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