Дженніфер Еністон перевершила принца Гаррі і Меган Маркл і потрапила до книги рекордів Гіннеса

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Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Instagram / @pridejenniferaniston

Зірка серіалу "Друзі" та проєкту "Ранкове шоу" Дженніфер Еністон може похизуватися ще одним досягненням. Голлівудська знаменитість потрапила до книги рекордів Гіннеса, перевершивши герцогів Сассекських.

Незважаючи на пору соціальності, знаменита голлівудська акторка Дженніфер Еністон створила інстаграм-сторінку лише нещодавно. Першим її дописом стало селфі, на якому вона постала разом з іншими акторами серіалу "Друзі".

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Після цього 50-річна Еністон опублікувала відео, яке просто підірвало мережу. Переглядаючи короткий ролик, можна побачити як знаменитість знервовано розбила мобільний телефон об стіл. За 13 годин відео зібрало понад 10 мільйонів переглядів, що зробило з неї справжню тріумфаторку Instagram. Однак це не всі сюрпризи, які впали на плечі Дженніфер після реєстрації у соціальній мережі.

Як виявилося, її сторінка найшвидше з-поміж усіх інших набрала перший мільйон "фоловерів". Фанати Дженніфер Еністон настільки швидко згрупувалися, що позначка у мільйон прихильників з'явилася вже через 5 годин і 16 хвилин. Саме це дозволило їй стати новою рекордсменкою у цій категорії.

Раніше не меншим успіхом після реєстрації в соціальній мережі Instagram відзначилися принц Гаррі і Меган Маркл, які в квітні 2019 року відокремилися від сторінки Кенсінгтонського палацу і створили окремий профіль. Їй вдалося назбирати мільйон підписників за 5 годин і 45 хвилин.

Станом на сьогодні, 21 жовтня, за акаунтом Дженніфер Еністон стежать понад 15 мільйонів користувачів.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Дженніфер Еністон
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