Дженніфер Еністон підкорює мережу у першому офіційному трейлері фільму "Dumplin'" ("Пампушка")

49-річна американська акторка зіграє цікаву роль у кінострічці "Dumplin'" ("Пампушка"). Перший трейлер до фільму, прем’єра якого відбудеться ще до кінця 2018 року, з’явився в мережі 14 листопада.

Перші кадри з майбутньої кінострічки "Dumplin'" ("Пампушка") були опублікованіі на початку листопада. Шанувальники Дженніфер Еністон вже в очікуванні прем’єри за її участі.

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Офіційний трейлер комедії з’явився на YouTube-каналі Netflix. За сюжетом фільму "Пампушка" Дженніфер Еністон в минулому переможниця конкурсу краси. В теперішньому вона доросла жінка і мама доньки Віллоудін Діксон з неідеальними параметрами. У матері та дочки, яку зіграє Деніелл Макдональд, складаються не найкращі стосунки. Вони часто сперечаються на рахунок зайвої ваги Віллі (саме так називають дівчину в близькому колі). У матері Роузі (Дженніфер Еністон) занадто банальні уявлення про зовнішню красу, але їй доручають відповідальну місію – підготувати конкурс краси для юних дівчат. Бунтарка-донька вирішує подати заявку на учать, аби довести своїй матері, що ідеальні параметри – це не головне. Відважний вчинок Віллі надихає інших дівчат і до її боротьби з стереотипами приєднуються інші жителі маленького техаського містечка.

Дивитись трейлер до фільму "Dumplin'" ("Пампушка") (відео):

Прем'єра фільму відбудеться 7 грудня 2018 року.