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Дженніфер Еністон показала архівне фото з татом

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Дженніфер Еністон / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон зворушила шанувальників двома кадрами, які зробила зі своїм батьком – 86-річним Джоном Еністоном.

50-річна Дженніфер Еністон опублікувала на сторінці в інстаграмі архівне фото зі свого дитинства та останнє, яке зробила з батьком під час святкування Різдва.

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"Різдво з одним з моїх творців. Раніше і зараз. Люблю тебе, татко", – зворушливо підписала знімки акторка.

На першому архівному фото маленька Дженніфер обіймає свого батька Джона і дивиться прямо на камеру. На другому – сучасна і знаменита Еністон так само ніжно позує з родичем.


Маленька Дженніфер Еністон з батьком Джоном / Instagram / @jenniferaniston


Дженніфер Еністон з батьком Джоном / Instagram / @jenniferaniston

Додамо, Дженіфер Еністон регулярно ділиться із прихильниками архівним фото. Раніше зірка продемонструвала дитячий знімок і порівняла його з одним з останніх.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Дженніфер Еністон
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