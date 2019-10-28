Дженніфер Еністон поцілувала в губи Еллен Дедженерес в ефірі: фотодоказ

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Дженніфер Еністон поцілувала в губи Еллен Дедженерес
Дженніфер Еністон поцілувала в губи Еллен Дедженерес / Instagram / @theellenshow

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон стала гостею вечірнього шоу телеведучої Еллен Дедженерес (Ellen DeGeneres), з якою ніжно поцілувалася у губи під час прямого ефіру.

У розмові з ведучою Дженніфер Еністон розповіла про знімання у серіалі "Ранкове шоу" (The Morning Show) та інші теми, але найбільше всім глядачам запам'ятався неочікуваний поцілунок знаменитостей. 

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Еллен Дедженерес, яка живе у шлюбі з актрисою Порше де Россі, згадала те, що цілувалася з американським радіоведучим Говардом Стерном два тижні тому в ефірі. Дженніфер запитала у неї, чи їй сподобався поцілунок зі Стерном та коли вона останній раз робила це з чоловіком. 

"Так я постійно цілуюся з чоловіками. Я для цього і веду цю програму – щоб був шанс з ким-небудь поцілуватися", – відповіла гумористка.

Потім Еллен вирішила спитати у Дженніфер, коли вона останній раз цілувалася з жінкою. Еністон зізналася, що ніколи, і тоді Дедженерес наблизилася до губ зірки.

"Це те, що глядачі хотіли побачити! Вони чекали цього протягом багатьох років... У тебе м'які губи", – відповіла голлівудська акторка на провокацію в прямому ефірі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Дженніфер Еністон Голлівуд
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