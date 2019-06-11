Дженніфер Еністон приміряла шкіряну міні-сукню для кінопрем'єри: фото

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Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон вкрай рідко бере участь у світських заходах. Однак прем'єру свого нового фільму вона не змогла пропустити, тому з'явилась перед камерами у дуже сміливому вбранні.

Автори фільму "Загадкове вбивство" (Murder Mystery) запланували довгоочікувану прем'єру на понеділок, 10 червня. Відтак на червоній доріжці Regency Village Theatre, що в Лос-Анджелесі, вийшло чимало зірок, які брали участь у зйомках. Серед них – головні актори кінострічки Дженніфер Еністон та Адам Сендлер.

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Особливу увагу журналістів привернула 50-річна зірка, яка прийшла на захід у досить відвертому образі. Перед камерами Дженніфер Еністон постала у чорній шкіряній міні-сукні з поясом на талії. До ефектного вбрання голлівудська знаменитість підібрала босоніжки на підборах та прикраси. Варто зазначити, що Дженніфер Еністон вкотре похизувалась стрункою фігурою та розкішною засмагою. 

Дженніфер Еністон приміряла шкіряну міні-сукню
Дженніфер Еністон приміряла шкіряну міні-сукню / Getty Images


Прем'єра фільму "Загадкове вбивство" / Getty Images

У фільмі "Загадкове вбивство" Дженніфер Еністон зіграла роль дружини, яка спільно зі своїм чоловіком (Адамом Сендлером) вирушає у романтичну мандрівку Європою. Під час польоту пара знайомиться з багатієм, якого за загадкових обставин вбивають, а підозра падає на туристів. Прем'єра фільму запланована на 14 червня на порталі Netflix. 

Дивіться трейлер до фільма "Загадкове вбивство": відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Дженніфер Еністон
Джерело: LifeStyle 24
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