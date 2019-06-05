Дженніфер Еністон прокоментувала продовження серіалу "Друзі"

Легендарний ситком "Друзі" виходив на екрани у США з 1994 до 2004 років, Серіал був шалено успішним так, що його і досі переглядають та очікують на продовження. Акторка Дженніфер Еністон, яка зіграла головну героїню Рейчел, зізналася, що не проти знятися у перезапуску проекту.

Про це Дженніфер Еністон розповіла в інтерв'ю з Еллен Дедженерис.

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Чому б і ні? Я б з радістю! Впевнена, що мої колеги по серіалу теж будуть у захваті від цієї ідеї! Слухай, все може трапитися,

– заявила акторка.

Рік тому Еністон стала гостею шоу The Late Late Show with James Corden. В ефірі актриса зізналась, що Ліза Кудров, Кортні Кокс і вона хотіли б зняти епізод продовження знаменитого серіалу "Друзі", але в них є деякі непорозуміння з чоловічим акторським складом.

"Всі дівчатка з радістю погодились зняти епізод з возз’єднанням. Однак, на відміну від нас, колеги-чоловіки не дуже зраділи такій ініціативі. Тому ми вирішили просто зробити римейк на серіал в стилі "Золотих дівчаток", в якому ми будемо старі і на візках", – додала Дженніфер.

Додамо, напередодні авторка ситкому Марта Кауффман розповіла, чому продовження серіалу "Друзі" не буде.

Є кілька причин. По-перше, шоу про той час, коли твої друзі – твоя сім'я. Зараз не той час. Якщо ми зберемо шість акторів знову, серце шоу зникне. По-друге, неясно, наскільки це буде позитивним. Людям подобається те, що вже завершилося, і треба залишити все так, як є, а не робити серію розчарувань,

– поділилася Марта Кауффман.