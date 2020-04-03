Дженніфер Еністон відмовляла Бреду Пітту в сексі впродовж 9 місяців, – ЗМІ

Голлівудські актори Дженніфер Еністон та Бред Пітт вчергове привернули до себе увагу світових ЗМІ. В мережі з’явилася інсайдерська інформація про те, що Дженніфер Еністон на початку стосунків з Бредом Піттом 9 місяців відтерміновувала інтимні стосунки.

Відповідна інформація з’явилася на сайті видання Mirror з посиланням на інсайдера з близького оточення колишнього подружжя.

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Це було наймудрішим рішенням, яке могла зробити Дженніфер. Уявіть собі – сказати Бреду Пітту чекати сексу. Такого не було ніколи в його житті,

– розповів інсайдер виданню.

Він зазначив, що таке рішення Дженніфер спонукало лише через боязнь того, що секс може дуже швидко зіпсувати їхні стосунки.

За його словами, перший інтимний зв'язок у них стався на День святого Валентина в 1999-му році під час романтичних вихідних у Мексиці.



Дженніфер Еністон відтерміновувала інтимний зв'язок з Піттом

Знайомство майбутнього подружжя відбулося у 1998 році на зйомках серіалу "Друзі". Акторка була однією з головних зірок ситкому, коли ж голлівудський красень тільки починав свою кар'єру. Однак це не завадило Бреду Пітту підкорити Дженніфер Еністон. Вже за 5 місяців після знайомства вони заручилися.

Пара одружилась у 2000 році. Зіркових акторів називали ідеальною парою в Голлівуді, їхні стосунки були чудовими, однак через 5 років в подружньому житті сталася тріщина. Бред Пітт закрутив роман з колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. Дізнавшись про це, Дженніфер Еністон одразу подала документи на розлучення. Розірвання шлюбу було швидким, адже пара не мала спільних дітей і без галасу поділила майно.

У 2019 році інсайдери заявили, що Бред Пітт і досі почувається винним перед екс-коханою та навіть вибачився перед нею на її 50-річчя. Актор наприкінці 2019 року взяв участь у різдвяній вечірці колишньої дружини та провів з нею вечір.

Вже на початку 2020 року ЗМІ переповнювали заголовки про зворушливі обійми колишнього подружжя на 26-ій премії Гільдії кіноакторів США. Однак, швидше за все, це були лише добрі приятельські привітання, адже Дженніфер Еністон отримала перемогу в номінації "Найкраща актриса" за участь в драматичному серіалі "Ранкове шоу".



Світлина, яка підірвала мережу на початку 2020 року