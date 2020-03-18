Дженніфер Еністон висловила вдячність лікарям у розпал поширення коронавірусу

Голлівудська акторка долучилася до числа тих, хто публічно прокоментував спалах смертельного вірусу у всьому світі. Дженніфер Еністон наголосила, що сьогодні варто подбати про людей, які знаходяться у зоні ризику.

У час, коли більшість країн по всьому світу знаходиться в ізоляції, громадянам як ніколи важливо відчувати підтримку одне одного. За сучасних обставин лідерами думок та прикладом для більшості стають зірки. Так, 51-річна Дженніфер Еністон одна з тих, хто не оминув увагою пандемію коронавірусу.

Читайте також Ольга Куриленко розповіла, як проходить лікування від коронавірусу

В інстаграм-сторіс знаменитість опублікувала зворушливе звернення до шанувальників. Вона пригадала пожертви колег Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса на рахунок благодійних організацій Feeding America та Food Banks Canada, закликаючи всіх небайдужих подбати про харчування та здоров'я тих, хто цього критично потребує.

"Зараз настав божевільний час. Але, пам'ятайте, найкраще, що ми можемо зараз зробити, – це залишатися в курсі подій, зберігати спокій і самоізолюватись від суспільства, щоб уповільнити поширення вірусу. Дуже важливо поставитися до цього серйозно і подумати не тільки про себе, а й про інших людей. Якщо ви молоді і здорові, пам'ятайте, що самоізоляція створена не тільки для вашого блага, а й заради безпеки тих людей, які знаходяться в групі ризику. Нам потрібно триматися разом", – наголосила Дженніфер Еністон.

Крім того, акторка не забула подякувати лікарям, які щодня борються за життя пацієнтів. З фото видно, як виснажені медики намагаються відновити сили під час короткого сну після робочої зміни.

Надсилаю любов і вдячність цим дивовижним жінкам, які працюють цілодобово. Ви – наші герої,

– написала Дженніфер Еністон.



Дженніфер Еністон публічно подякувала лікарям / Instagram Stories / @jenniferaniston

Станом на 18 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 7 989 людей. Загальна кількість інфікованих – 200 126 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 82 тисячі людей. Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. В країні зафіксували 1 809 смертельних випадків від коронавірусу.



Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу