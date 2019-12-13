Дженніфер Еністон зачарувала архівним фото: як знаменитість виглядала в дитинстві

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Дженніфер Еністон / www.instyle.com

Американська акторка час від часу тішить шанувальників світлинами з історією. Цього разу вона поділилася на сторінках соцмереж фото, на якому ще крихіткою чекає на сніг. Її зосереджений вигляд розсмішив підписників та викликав шквал захопливих коментарів.

Культова акторка зареєструвалася в інстаграмі лише в жовтні, проте стрімко спромоглася зібрати свою віддану аудиторію і навіть побити світовий рекорд. Проте 50-річна зірка не поспішає ділитися деталями особистого життя і досить рідко публікує нові світлини, аби не порушувати меж власної приватності. Дженніфер Еністон більше до душі вражати прихильників архівними знімками. 

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Так, днями голлівудська знаменитість опублікувала дитяче фото. На чорно-білому карді дівчинка пильно приглядається у вікно. Вона одягнена в теплий светр та шапку, з-під якої виглядає її кучеряве волосся. 

Я впевнена, що чекаю на сніг,
– жартівливо обгрунтувала свою зосередженість Еністон. 

Мережа вибухнула захопливими коментарями від вигляду милої дівчинки. Нагадаємо, що раніше Дженніфер Еністон показала свою дитячу світлину, порівнявши її із сучасною. Зірка доводить, що навіть у свої 50 виглядає приголомшливо. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд Дженніфер Еністон
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