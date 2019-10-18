Дженніфер Еністон замилувала мережу дитячим фото

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон, яка днями створила свою сторінку у соціальній мережі інстаграм, розчулила всіх шанувальників архівним фото.

Дженніфер протягом двох днів назбирала понад 13 мільйонів підписників в інстаграмі. Першою публікацією стало спільне селфі з акторами серіалу "Друзі", другою – курйозне відео, на якому Еністон розбиває телефон. У п'ятницю, 18 жовтня, акторка опублікувала архівний знімок зі свого дитинства.

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На чорно-білому фото майбутня зірка "Друзів" позує у капелюсі, демонструючи кучеряве волосся. На іншій світлині 50-річна Джен спробувала повторити свій дитячий образ у панамі, яка мала схожий колір до очей акторки.

"На стилі. Тоді і зараз", – лаконічно додала Еністон у підписі.

Протягом 15 годин після публікації фото назбирало близько 4,8 мільйона вподобань і 48 тисяч коментарів – деякі з них були від інших знаменитостей. "Милий пиріжок", – написала Різ Візерспун.



Дженніфер Еністон у дитинстві / Instagram / @jenniferaniston



Дженніфер Еністон у 50 років / Instagram / @jenniferaniston