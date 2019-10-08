Дженніфер Еністон засвітила стрункі ноги у звабливих образах: фото

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Дженніфер Еністон знялась для глянцю
Дженніфер Еністон знялась для глянцю / Instagram / @variety

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон у 50 років не приховує своєї сексуальності та залюбки бере участь у пікантних фотосесіях. Днями у мережі з'явились чергові фото знаменитості, на яких вона показала свої стрункі ноги.

Відомо, що Дженніфер Еністон стала одною із зірок особливого випуску Variety. Журнал отримав назву Power of Women, а його автори розповіли історії знаменитих жінок, які можуть похизуватись чималими досягненнями як в кар'єрі, так і в благодійності. 

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Для спецвипуску глянцю Дженніфер Еністон приміряла досить пікантні образи, які вже встигли підкорити мережу. Перед камерою акторка постала у світлій кофті oversize та капелюшку. А от уже в самому журналі Дженніфер Еністон засвітилась у кардинально іншому вбранні: знаменитість показала брутальний look у шкіряній куртці, похизувавшись стрункими ногами.  

Дженніфер Еністон знялась для глянцю
Дженніфер Еністон знялась для глянцю / Variety

Та не тільки сексуальні фото привернули увагу користувачів мережі. Чи не вперше Дженніфер Еністон розповіла про благодійний проєкт, в якому вона активно бере участь. Акторка регулярно навідується у дитячу наукову-дослідницьку лікарню, де спілкується з онкохворими дітьми та їхніми батьками. 

Під час зустрічі з дітьми я зрозуміла, що вони – маленькі герої. Пам'ятаю, як одного разу дівчинка називала свої маленькі пухлини іншими іменами, тому що її батьки не говорили при ній слово "рак". Це був найважчий і найважливіший день в році, коли ви бачите ці маленькі чуда і героїв, які проходять те, що не повинна переживати жодна дитина,
– поділилась Дженніфер Еністон. 

Окрім цього, акторка розповіла про свої майбутні проєкти, зокрема, серіал "Ранкове шоу", та обговорила секс-скандали у Голлівуді. 

Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Variety

Дженніфер Еністон стала не єдиною зіркою Power of Women. Окрім неї, у спецпроєкті взяли участь Мерайя Кері, Брі Ларсон, Дана Уолден, Awkwafina і Чака Хан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ????? ???? (@chakaikhan)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дженніфер Еністон Голлівуд
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