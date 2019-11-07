Дженніфер Еністон зізналася, навіщо зареєструвалася в інстаграмі

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Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Instagram / @variety

Популярна американська акторка Дженніфер Еністон близько місяця тому створила аккаунт в інстаграмі. Їй вдалося потрапити до Книги рекордів Гіннеса за найшвидше набраний перший мільйон підписників. Зірка зізналася, що зробила це заради просування проєкту "Ранкове шоу".

Дженніфер Еністон створила інстаграм-сторінку нещодавно. Першим її дописом стало селфі, на якому вона позувала разом з іншими акторами серіалу "Друзі". Фанати Дженніфер Еністон настільки швидко підписувалися на зірку, що мільйон прихильників вона набрала за 5 годин і 16 хвилин. Це дозволило їй стати новою рекордсменкою книги рекордів Гіннеса. Їй навіть вдалося випередити герцогів Сассекських. 

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Зірка зізналася, що насправді хотіла прорекламувати новий проєкт. Дженніфер Еністон та оскароносна акторка Різ Візерспун грають головні ролі в серіалі "Ранкове шоу". Показ серіалу розпочався 1 листопада на стримінговому сервісі Apple TV Plus.

50-річна акторка Дженніфер Еністон, зареєтрувавшись в інстаграмі, хотіла посприяти просуванню шоу. Напевно, результат перевершив навіть очікування самої зірки. Сюжет серіалу заснований на книзі журналіста CNN Браяна Стелтера Тop of the Morning. А акторки Різ Візерспун і Дженніфер Еністон не лише виконають головні ролі, але й виступлять продюсерами.


Серіал "Ранкове шоу" на Apple TV Plus / Twitter /@AppleTV

Ще однією причиною появи актриси в інстаграмі стало прагнення знати, де закінчується межа її приватності. Дженніфер Еністон хоче контролювати, які аспекти її життя стають приводом для обговорення, а які залишаються особистими. Зірка не хоче, щоб хтось копирсався в її житті. Але з розвитком соціальних мереж цього уникнути неможливо. Тому Дженніфер вирішила сама підкинути "дрова у вогонь". 

Що відомо про серіал "Ранкове шоу"?Він розповідає про проблему сексуальних домагань, що виникли в житті ведучих ранкового телеефіру популярного каналу. Зірку ранкових новин Мітч (Стів Каррел) звільняють через звинувачення в порушені недоторканності приватного життя. У якості заміни йому продюсери запрошують Бредлі (Різ Візерспун). Колишня напарниця Мітча Алекс (Дженніфер Еністон) теж ризикує залишитися без роботи, тому що Бредлі має намір її позбутися.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Дженніфер Еністон Різ Візерспун Instagram
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