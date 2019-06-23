Дженніфер Еністон зізналася у коханні до екс-чоловіка Бреда Пітта, – ЗМІ

Популярна акторка Дженніфер Еністон приголомшила своїм зізнанням. Зірка заявила, що кохає свого колишнього чоловіка Бреда Пітта, який в минулому кинув її заради роману з Анджеліною Джолі.

Про це повідомляє видання The Mirror. В інтерв'ю для видання зірка серіалу "Друзі" заявила, що ніколи не шкодувала про шлюб з Бредом Піттом.

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Як додає джерело, імовірно, що Дженніфер повністю пробачила Пітту, який зрадив її з голлівудською акторкою Джолі.

Я кохаю Бреда, я його дійсно кохаю, і буду кохати до кінця днів! Він просто приголомшливий чоловік. Я ні секунди не шкодую про те, що ми були одружені. І я вважаю, що мені надзвичайно пощастило стати його дружиною. Ми були разом сім дуже яскравих років, багато чому навчили одне одного, і нам було весело! У нас були чудові, хоча і непрості стосунки,

– заявила Еністон.

Раніше акторка розповідала, що зустрічалася з Анджеліною лише раз у житті і привітала її з роллю у фільмі "Містер і місіс Сміт", в якому Джолі грала з Піттом подружжя. Коли зйомки розпочалися Дженніфер зрозуміла, що її чоловік Бред захопився іншою жінкою.

"На даному етапі мене вже нічого б не здивувало, але я б хотіла йому вірити. Це справді неприємно", – наголосила зірка серіалу "Друзі".



Бред Пітт і Дженніфер Еністон / Getty Images

Що відомо про особисте життя Дженніфер Еністон?Зірка "Друзів" після виходу популярного серіалу мала чимало зіркових залицяльників, однак її серце підкорив тоді ще маловідомий актор Бред Пітт. Дженніфер Еністон познайомилась з ним на знімальному майданчику та з того часу все частіше з'являлась із красенем на світських заходах.



Пара одружилась у 2000 році. Бреда Пітта та Дженніфер Еністон називали ідеальною парою в Голлівуді. Однак їхня сімейна ідилія тривала недовго: через 5 років чоловік закрутив роман з колегою по фільму "Містер і місіс Сміт" Анджеліною Джолі. Дізнавшись про це, Дженніфер Еністон хутко подала документи на розлучення. Нещодавно інсайдери заявили, що Бред Пітт і досі почувається винним перед екс-коханою та навіть вибачився перед нею на її 50-річчя.



Ще одним ловеласом, який розбив серце Дженніфер Еністон став запальний режисер та актор Джастін Теру. Про їхній роман вперше заговорили у 2011 році, а у серпні 2015-го голлівудські зірки узаконили свої стосунки. Подружжя вирішило подати на розлучення взимку 2018-го. Як і в попередніх стосунках, Дженніфер Еністон не мала дітей, тому без шуму поділила майно з екс-чоловіком у суді.