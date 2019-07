Дженніфер Лопес – 50: секрети зірки, які допомагають їй зберегти сексуальність

Сьогодні Дженніфер Лопес святкує своє 50-річчя. Та не всі фанати можуть повірити в це, адже зірка з роками аж ніяк не втрачає привабливості та сексуальності. Як це вдається Джей Ло – читайте у матеріалі журналістів LifeStyle 24.

Американська співачка, акторка, бізнесвумен, танцівниця, продюсер, "ікона стилю", взірцева мама двійнят – це далеко не всі амплуа, які успішно вдалось приміряти Дженніфер Лопес. Адже не тільки стрімка і досить непроста кар'єра приголомшує її прихильників. Дженніфер Лопес вдається у 50 років виглядати настільки молодо й красиво, що, мабуть, не знайдеться чоловіка, який би не замилувався її виглядом.

Для своїх прихильниць Джей Ло з легкістю відкриває секрети молодості, відповідаючи на це питання у прямих ефірах та розважальних шоу. Як виявилось, б'юті-секрети знаменитості досить прості, а кожна дівчина з легкістю може їх повторити. У день народження талановитої Дженніфер Лопес журналісти LifeStyle 24 вирішили поділитись з читачами простими правилами, які допомагають артистці зберегти молодість у 50 років.



Ідеальна шкіра Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Особливе харчування

Ні для кого не секрет, що раціон безпосередньо впливає на здоров'я загалом та зовнішній вигляд. Саме тому Дженніфер Лопес харчується збалансовано, привчаючи до цього і своїх дітей.

В одному з телешоу зірка зізналась, що для того, щоб завжди дотримуватись особливої дієти, вона звернулась до приватного лікаря, яка дала цінні поради щодо правильного харчування, яке не шкодить фігурі та збагачує організм всіма мікроелементами. Зокрема, дієтолог порадила Дженніфер Лопес споживати виключно органічні продукти. Окрім цього, раціон артистки наповнений овочами та фруктами.

Я дбаю про своє харчуванням, бо для того, щоб зробити все, що я планую за день, мені потрібно чимало енергії. Моє харчування ретельно продумане, воно складається з органічних продуктів, в яких присутні високоякісні білки. Для мене особливо важливо, щоб усі продукти були свіжими,

– розповіла Джей Ло Harper's Bazaar.



Ідеальна фігура Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Співачка зізналась, що навіть під час рідкісних вечірок чи зустрічей з друзями вона сміливо обирає корисні страви. Зокрема, на вечерю Дженніфер Лопес може скушувати овочі, салат і рибу. Такі продукти, за словами артистки, чудово впливають на здоров'я її шкіри, відтак зірка з легкістю може поставати перед камерою без макіяжу.

Дженніфер Лопес – одна із небагатьох представниць американського шоу-бізнесу, яка ніколи не пропускає ланч. Загалом Дженніфер Лопес їсть невеликими порціями тричі на день та має легкі перекуси двічі на добу. Це може бути її улюблений салат з цукіні, броколі та перцю, заправлений соусом з олією та шматочок червоної риби.

Найситніший прийом їжі – це обід. За словами поп-зірки, вона надає перевагу кашам (зазвичай, рису) з курятиною або свининою та свіжими овочами. Так Дженніфер Лопес має достатньо енергії від білків і злаків, щоб почуватись здорово і звабливо.

Вода – секрет здорової шкіри

Як не дивно, кожна жінка має під рукою те, що може врятувати її шкіру від почервонінь та швидкого старіння. Це звичайна питна вода. Дженніфер Лопес слідує цьому правилу, тому й завжди має приголомшливий вигляд.

Потрібно пити воду, а особливо перед спортивним тренуванням. Це додає сил, і заняття пройде успішніше. Після тренування також потрібно дати своєму тілу необхідну кількість рідини і відпочинку – саме завдяки цьому на наступний день ви зможете тренуватися так само інтенсивно,

– порадила Дженніфер Лопес.

За словами інсайдерів, у турне співачка завжди замовляє воду від американського бренду. Її Джей Ло завжди має в гримерці та на самій сцені. Артистка переконує, що брак води в організмі призводить до змарнілості шкіри.

Окрім цього, співачка повністю відмовилась від кофеїну та алкоголю. На питання журналістки Еллен Дедженерес про останнє вживання спиртних напоїв, Дженніфер зізналась, що вже й не пам'ятає, коли саме це було.



Секрет молодості Дженніфер Лопес – якісна питна вода / Instagram / @jlo

Сон – запорука здорового вигляду

Та не тільки харчування впливає на наш зовнішній вигляд. Хронічне недосипання не тільки шкодить нервовій системі та імунітету, але й негативно впливає на пружність шкіри та наявність чорних кіл під очима. Тому Дженніфер Лопес намагається щодня спати не менше 7-8 годин.

Спати! Я думаю, що іноді ми не розуміємо, що нам потрібна енергія, і забуваємо про найважливіші та, здавалося б, найпростіші речі у житті. Я ціную свій час для сну. Це так само важливо, як їжа або вправи,

– зазначила Дженніфер Лопес.

Також артистка додала, що хотіла б виділяти для сну щонайменше 9 годин, однак щоденні справи не дають їй такої змоги.

Тренування

Ще змалку Дженніфер Лопес полюбляла танцювати. Тому й розпочинала вона кар'єру не з Голлівуду чи сцени, а з танців. Запальна зірка неодноразово знімалась у кліпах своїх колег. Зокрема, чи не дебютною роботою артистки була участь у ролику Джанет Джексон.

Дивіться кліп до пісні Джанет Джексон – That's the Way Love Goes (відео):

Відтак щоденні тренування стали нормою у житті Дженніфер Лопес. З приходом світової слави артистка дедалі пильніше стежить за своєю фігурою та по кілька годин на добу проводить у спортивному залі, що полюбляє демонструвати у мережі.

Згідно з опублікованими кадрами, підтримувати ідеально струнку фігуру Джей Ло допомагають комплекси вправ, які вона виконує під наглядом тренерів. При цьому артистка неодноразово наголошувала, що не любить одноманітності, відтак часто змінює наставника. Щоб фігура була стрункою, Дженніфер Лопес робить "ходьбу качкодзьоба", присідання з гантеллю, планку з фітнес-м'ячем, віджимання.

Артистка, яка заручена з бейсболістом Алексом Родрігесом, полюбляє робити сімейне тренування з коханим. Для зйомок у новому фільмі "Стриптизерки" Джей Ло займалась спортом під наглядом чоловіка, а у мережі навіть запустила челендж #10днівбезцукру. Такі посилені тренування дали результат: на зйомках артистка засвітила ідеальне тіло.

Косметика

У косметичці Дженніфер Лопес є як дорогі засоби, так і доступні кожному. Однак зірка не зловживає ними, тому тільки для зйомок чи світських заходів наносить щільний make-up. А от у буденному житті артистка не користується косметикою та не боїться поставати перед камерою без макіяжу, приголомшуючи прихильників природною красою.



Дженніфер Лопес з легким макіяжем / Instagram / @jlo

Водночас Джей Ло слухає поради свого приватного косметолога, який наголошує, що всі б'юті-засоби потрібно якомога швидше видаляти зі свого обличчя, адже вони можуть засмічувати пори та негативно впливати на вигляд шкіри. Тому, якою втомленою не була б співачка, вона обов'язково виділить 5 хвилин, щоб ретельно змити свій макіяж.

Інсайдери ж додають, що Джей Ло категорично проти хірургічного втручання, однак заміняє це щотижневими масажами обличчя. Так артистка може відтермінувати старіння і появу зморшок.

Гарний настрій – сяюча шкіра

Водночас сама Дженніфер Лопес з гумором зізнається, що вона – не відьма, як вважають чимало людей. Її приголомшливий зовнішній вигляд спричинений не тільки харчуванням та фізичними вправами, але й генетикою. Джей Ло переконує, що її мама та бабуся теж довго не мали проявів старіння.

Я повинна зізнатись, що у мене дуже хороші гени. Ви знаєте, моя мама і бабуся мають гарну шкіру, тому мені Бог дав це у спадок. Так, мені просто пощастило,

– з гумором розповіла Джей Ло в програмі Еллен Дедженерес.

Також знаменита американка додає, що кожна людина повинна насолоджуватись життям, бо тільки це робить її не тільки особливою, але й щасливою. Внутрішня гармонія завжди допомагає Дженніфер Лопес виглядати ефектно та звабливо.

"Краса приходить зсередини. В це вірили ще наші предки, і я дотримуюсь цього правила. Тому витрачайте на себе час... А ще серцю стає легше, коли ви смієтеся. Всі ваші турботи стираються і обличчя очищається. Ця напруга на вашому обличчі змушує вас виглядати старшими. Чим більше ви смієтеся, тим молодше ви виглядаєте, я впевнена", – заявила вона виданню People.



Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом та дітьми / Instagram / @jlo

Тож їжте збалансовано, забудьте про алкоголь та каву, тренуйтесь та ретельно дбайте про своє тіло – ось рецепт від Дженніфер Лопес. В тому, що поради артистки – дієві, сумнівів не викликає, адже у 50 років вона виглядає вдвічі молодшою!