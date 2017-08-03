Дженніфер Лопес, Бейонсе чи Селена Гомес: топ-10 найсексуальніших співачок 2019 року

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Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт / Instagram / @taylorswift

У мережі з'явився рейтинг топ-10 найсексуальніших співачок 2019 року. Зірок обирали на основі кількості пошукових запитів і вподобань у соціальній мережі Instagram.

Рейтинг опублікував портал The Daily Records.

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Найсексуальніші співачки 2019 року

10 місце: Селена Гомес

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

9 місце: Аріана Гранде

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

8 місце: Дженніфер Лопес

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

7 місце: Мерайя Кері

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

6 місце: Кеті Перрі

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

5 місце: Леді Гага

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

4 місце: Нікі Мінаж

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

3 місце: Ріанна 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

2 місце: Бейонсе 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

1 місце: Тейлор Свіфт

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Taylor Swift (@taylorswift)

 

Теги: LifeStyle Музика Рейтинги Бейонсе Селена Гомес Дженніфер Лопес Леді Гага Ріанна
Джерело: Lifestyle
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