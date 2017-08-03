Дженніфер Лопес, Бейонсе чи Селена Гомес: топ-10 найсексуальніших співачок 2019 року
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У мережі з'явився рейтинг топ-10 найсексуальніших співачок 2019 року. Зірок обирали на основі кількості пошукових запитів і вподобань у соціальній мережі Instagram.
Рейтинг опублікував портал The Daily Records.
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Найсексуальніші співачки 2019 року
10 місце: Селена Гомес
9 місце: Аріана Гранде
8 місце: Дженніфер Лопес
7 місце: Мерайя Кері
6 місце: Кеті Перрі
5 місце: Леді Гага
4 місце: Нікі Мінаж
3 місце: Ріанна
2 місце: Бейонсе
1 місце: Тейлор Свіфт
Джерело: Lifestyle
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