Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари

Голлівудська пара Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса заручилася! Два роки щасливих стосунків, великої підтримки та спільного життя разом стали чудовим фундаментом для створення нової сім'ї. І хоч це не перший шлюб для кожного з них, але їхня історія кохання і справді заслуговує окремих захоплень.

Незважаючи на різницю у віці Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса – співачці 49 років, а бейсболісту – 43 – пара має особливі стосунки та постійно нагадує про свої почуття у соціальних мережах та в реальному житті. Кожен з них має своїх дітей та непростий життєвий шлях, але спільні принципи та пріоритети в житті об'єднали їх та в кінцевому результаті сформували власну сім'ю.

Читайте також: 49-річна Дженніфер Лопес виходить заміж за 43-річного Алекса Родрігеса

Історія кохання Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса

Закохані спортсмен та актриса познайомилися ще 14 років тому, у 2005-му, але роман завели тільки взимку 2017-го. В першому спільному інтерв'ю для іменитого видання Vanity Fair Дженніфер та Родрігес зазначали, що якби стали зустрічатися ще на початку свого знайомства, то навряд чи у них щось вийшло.

Відтак, їхнє перше побачення відбулось в ресторані в Лос-Анджелесі. Тоді ж їхня розмова чомусь зовсім не клеїлась, та й самі тоді ще незакохані зірки не мали жодних планів на спільне майбутнє.



Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty Images

"Він був таким балакучим! Я думала, що сама буду багато говорити, але я просто слухала. А він розповідав про плани, про відхід з бейсболу, про те, як мріяв знову одружитися, – про речі, які на першому побаченні зазвичай не обговорюють", – поділилася в інтерв'ю Лопес.

Однак в якийсь момент Лопес заявила йому, що ні з ким не зустрічається. І тут він раптово вирішив взяти ініціативу в свої руки. Він пішов в туалет, набрався там сміливості і відправив їй повідомлення, яке змінило хід побачення і взагалі всіх майбутніх стосунків.

Там було написано: "Ти просто неймовірно сексуально виглядаєш". Відразу після цього спрацювала пожежна сигналізація, і нам довелося евакуюватися,

– пригадувала Лопес.

4 лютого у соціальних мережах Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес привітали одне одного з другою річницею стосунків, відтак можна стверджувати, що пара офіційно розпочала стосунки 4 лютого 2017 року. Після кількох неофіційних виходів разом, а згодом – вже їхніх спільних появ на світських заходах та спільних знімках у соцмережі, колишня подруга Алекса Родрігеса заявила у червні 2017-го, що спортсмен насправді зраджує Лопес і що досі спілкується з нею на інтимні теми.

"Я не думаю, що вона привертає його в сексуальному плані. У ліжку з Джей Ло він, можливо, уявляє мене. Вона ідіотка, якщо думає, що він буде їй вірний!", – заявляла журналістам Лорен Хантер, додаючи, що тоді у чоловіка не було жодних серйозних намірів щодо Дженніфер. Він і досі продовжував кликати на побачення екс-подружку та здзвонювався з нею посеред ночі.

Подорожі, заняття спортом і світські заходи

Правда це чи ні, але стосунки Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса відтоді анітрохи не змінились. Пара залюбки відвідує разом світські події, де щоразу висловлює захоплення одне одним. Їхній стиль, вогонь в очах та щасливі усмішки одразу стають в центрі уваги всіх папараці на кожній події. Алекс щоразу фотографується разом з коханою, але розуміє, що вона є публічнішою особою ніж він, тому по-джентельменськи залишає її одною перед камерами, щоб вона мала вдосталь самостійних фото для знаменитих глянців.



Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес на Met Gala 2018 / Getty Images

Пара також часто подорожує – як наодинці, так і разом зі своїми дітьми, яких разом тепер у них четверо. Сім'я здебільшого полюбляє гарячі краї, через що їх найчастіше можна побачити біля океану поміж пальмами. Закохана пара також постійно проводить час разом на сімейних святах, даруючи одне одному зворушливі подарунки.



Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес з дітьми / Instagram / @arod

Окрім цього пара охоче проводить разом час у спортзалі. За словами Алекса, тренування у залі – це найкращий спосіб зняти стрес.

Скажений графік – означає скажені години, але ми ніколи не пропускаємо тренування. Так виглядають наші тренування верхньої частини тіла. Джей Ло і я добре позаймалися минулої ночі,

– розповідав чоловік в одному зі своїх Instagram-дописів.

Сам Алекс Родрігес також неодноразово зазначав, що захоплюється своєю коханою, адже саме наполегливі заняття допомагають їй бути в такій чудовій спортивній формі: "Вона дуже рідко п'є алкоголь, намагається спати не менше восьми годин. Все це допомагає їй залишатися такою красивою".

Спільне майно

Вже в березні 2018-го року ЗМІ облетіла новина, що Дженніфер Лопес зі своїм бойфрендом придбала спільну квартиру за 15 мільйонів доларів. Розкішні апартаменти в Нью-Йорку вони приглянули собі в елітному пентхаусі, розташованому у найвищому житловому хмарочосі Нью-Йорка на славнозвісній вулиці Park Avenue. Як відомо, такий маєток був подарунком Лопес від її коханого. Але тішились апартаментами вони недовго. Вже на початку 2019 року Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес повідомили про продаж свого сімейного гніздечка, оскільки з певних причин воно їх не влаштовувало.

Можливою причиною продажу маєтку стала перша спільна купівля пари нового будинку. На початку 2019 року стало відомо, що Джей Ло і Алекс обзавелись новою розкішною нерухомістю, вартістю 6,6 мільйонів доларів. Будинок розміщений на березі Тихого океану в Малібу.

Чутки про заручини

Ще в липні 2018-го в мережі з'явились перші чутки про таємні заручини Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса. Вперше про це заговорили, коли пара відпочивала на День незалежності на пляжі і співачка засвітила на безіменному пальці лівої руки нове кільце. Але згодом під час радіоефіру Cubby and Carolina in the Morning знаменитість заперечила таємні заручини: "Я не заручена. Ні-ні". Тоді ж Дженніфер розповіла, що не тільки рада, що бейсболіст став частинкою її сім'ї та дбайливим батьком для її двійнят, але й вважає, що він зробив це дуже вчасно.

Я думаю, що, якби ми зустрілися в 20 років, може б і не були разом, бо обидвоє занадто божевільні. Але тепер, в цей період нашого життя, в якому в нас обох є діти, ми досягли певної мети в кар'єрі, ми дійсно доповнюємо один одного,

– розповідала Дженніфер Лопес.



Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес на премії Оскар-2019 / Getty Images

Їхній останній спільний вихід відбувся на премії Оскар-2019. Подія, що відбулась в Лос-Анджелесі 24 лютого, зібрала всіх найвідоміших зірок Голлівуду, включно з ними. Традиційно закохані не соромились виявляти свої ніжні почуття одне до одного та продемонстрували неймовірний парний образ.

Читайте також: Обручка Дженніфер Лопес коштує 4,5 мільйона доларів

І вже 10 березня пара розповіла всьому світові, що вони стануть подружжям! Джей Ло та Алекс відправились на Багамські острови напередодні Міжнародного жіночого дня, де той і зробив їй несподівний сюрприз у вигляді освідчення. Дженніфер Лопес поділилася радісною новиною зі своїми прихильниками в Instagram, опублікувавши фото з "емоджі" у вигляді кількох сердець. В той час як бейсболіст опублікував аналогічне фото руки коханої з каблучкою на безіменному пальці зі словами: "Вона сказала "так". Експерт з ювелірних виробів Кетрін Мані вже оцінила кільце, яке отримала Дженніфер Лопес. За її словами, воно зроблене з білого золота або платини, а розмір діаманта сягає не менше 12 каратів. Приблизна ціна такого персня – 4,5 мільйона доларів.



Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес заручились / Instagram / @jlo

Особисте життя Дженніфер Лопес

Що в Дженніфер, що в Алекса є власні діти від попередніх стосунків. Для американської актриси та співачки шлюб з Родрігесом буде четвертим, а пропозиція одруження – аж шостою! Перший шлюб в Джей Ло був з офіціантом Охані Ноа, однак він протривав недовго – лише 1 рік з 1997 по 1998-й. У 1999 році у неї зав'язались романтичні стосунки з репером і продюсером Шоном Комбсом. Але того ж року закохану пару з двома іншими людьми затримали в зв'язку зі стріляниною в клубі на Таймс-сквері в Нью-Йорку, але Джей Ло згодом визнали невинною у справі.

Після розставання з Комбсом, запальна Лопес почала зустрічатися з танцюристом Крісом Джаддом, з яким також була одруженою з вересня 2001 по червень 2002. Одразу ж після другого розлучення вона почала зустрічатися з актором Беном Аффлеком і навіть у листопаді 2002 року пара оголосила про заручини. Тоді ж голлівудська пара стала однією з найпопулярніших в Голлівуді, яких нарекли спільним словом, що складалось з імен зірок – Bennifer. Лише за день до їхнього весілля – 14 вересня 2003 року – подія з невідомих причин була скасована.



Дженніфер Лопес та Марк Ентоні у 2010 році в Лас-Вегасі / Getty Images

Незабаром після розставання з голлівудським красенем Аффлеком, зірка почала зустрічатися зі своїм другом-співаком Марком Ентоні. Для неї ці стосунки обернулись третім шлюбом (5 червня 2004 року) і народженням двох дітей-двійнят у лютому 2008 року – сина Макса (Максимілліана Девіда) і доньки Еммі (Емми Мерібел). Що цікаво, весілля Дженніфер та Марка відбулось лише за тиждень після офіційного розлучення Ентоні зі своєю першою дружиною Дайанарой Торрес. Вже у липні 2011 року подружжя заявило про намір розлучитися, що й офіційно сталось у червні 2014-го.

Поки тривав весь процес розлучення, Дженніфер Лопес не гаяла часу і з 2011 року по 2014-й зустрічалась з танцюристом Каспером Смартом. Після річної перерви у стосунках, вони знову возз'єднались у 2015-му. Але в серпні 2016-го вони назавжди порвали стосунки, залишившись близькими друзями. Останній роман перед стосунками з Алексом Родрігесом у Джей Ло був з репером Дрейком – з грудня 2016-го по лютий 2017 року. І вже в лютому в неї почались щасливі стосунки з її сьогоднішнім обранцем і нареченим – бізнесменом та бейсболістом Алексом Родрігесом.

Особисте життя Алекса Родрігеса

Про залаштункове життя сьогоднішнього партнера Джей Ло відомо небагато. У першому шлюбі з Синтією Скертіс, який тривав з 2002 по 2008 рік, у нього народилось двоє дівчаток: Наташа Олександр Родрігес (у 2004 році) та Елла Олександр Родрігес (у 2008 році).



Алекс Родрігес з доньками Наташою та Еллою / Instagram / @arod

Відтоді в Алекса були лише стосунки з Лорен Хантер, а також можливі приховані відносини з екс-дружиною бейсболіста Хосе Кансеко – Джессікою. Після новин про заручини Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса 54-річний бейсболіст заявив, що новоспечений наречений зраджував з його колишньою другою дружиною.