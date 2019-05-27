Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес одружаться цього літа, – ЗМІ

Одна з найзавидніших пар Голлівуду, бізнесвумен Дженніфер Лопес і бейсболіст Алекс Родрігес, підуть під вінець вже цього літа. Шанувальники з нетерпінням чекають на весілля своїх кумирів, а іноземні ЗМІ запевняють – підготовка до святкової церемонії йде повним ходом.

Про заручини зіркової пари, які відбулися в березні 2019 року, говорив весь світ. Шанувальники з нетерпінням чекають дня, коли "солодка парочка" нарешті стане подружжям. І, як повідомляє видання The Gal Post, чекати залишилося недовго. Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес одружаться вже цього літа.

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У джерелі зазначається, що знаменитості активно готуються до святкової вечірки. Про це їй повідомила близька подруга Джей Ло. За її словами, весілля Алекса і Дженніфер буде дуже пишним. Загальна сума, в яку знаменитості оцінили весільну вечірку, сягає 15 мільйонів доларів. Лише весільний торт, який пара розрізатиме на шматки наприкінці торжества, коштуватиме 50 тисяч доларів.

У джерелі також розповіли про сукню актриси і співачки. Згідно з інформацією, весільне вбрання для Дженніфер Лопес шитиме дизайнер модного дому Valentino. Варто відзначити, що на одному зі своїх попередніх одружень зірка вже з'являлася в сукні від цього бренду.



Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @arod