Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес влаштували романтичне побачення: миловидні фото

Американська зірка Дженніфер Лопес зачаровує весь світ своїми світлинами та розповідями про стосунки з Алексом Родрігесом. Цього разу вони влаштували незвичайне побачення на гойдалці на фоні красивих пейзажів.

Нові знімки з'явились на Instagram-акаунті Алекса, який не зміг стримати власних емоцій. "З тобою я знову відчуваю себе дитиною", – йдеться у підписі до фото.

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На знімку Джей Ло та Алекс Родрігес одягнуті досить по-світськи, однак вони не залишили можливості, щоб весело провести час. Співачка приміряла красиву прозору максі-сукню з орнаментами, яка чудово виділяла її стрункі форми. Бейсболіст в той же час був одягнений у сірий костюм з блакитно-фіалковою сорочкою та краваткою. Його образ доповнювали чорні окуляри та темно-коричневе взуття, в той час як Лопес воліла бути без взуття.



Алекс Родрігес та Дженніфер Лопес / Instagram / @arod

Пара виглядала абсолютно щасливою та закоханою, через що заслужила у своїх фанатів більше 200 тисяч вподобань.

Що відомо про стосунки Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса?Стосунки між відомою виконавицею та бейсболістом зав'язались у березі 2017 року і відтоді пара демонструє найніжніші почуття любові та відданості на фотографіях та світських заходах. Як в Алекса, так і в Джей Ло було багато романів та навіть шлюбів, від яких у пари залишились власні діти: співачка від третього шлюбу має сина Макса та доньку Еммі, в той час як спортсмен від першого шлюбу має дві доньки – Наташу та Еллу.



В ЗМІ неодноразово з'являлись чутки про весілля закоханих, та й сама Лопес неодноразово хизувалась перснем, схожим на обручку, однак пара досі все замовчує та не спішить спростовувати згодадки журналістів та шанувальників.