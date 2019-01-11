Дженніфер Лопес і її бойфренд продають своє "помешкання мрії": фото розкішної квартири
Зіркова пара придбала нерухомість близько року назад. Однак тішилися ним недовго. На початку 2019 року Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес повідомили про продаж свого сімейного гніздечка, яке розташоване на 96 поверсі багатоповерхівки.
В березні 2018 року 43-річний Алекс Родрігес зробив розкішний подарунок своїй коханій на річницю стосунків. Чоловік придбав шикарну квартиру на 96 поверсі хмарочоса в центрі Манхеттена. Однак щось в помешканні мрії зіркову пару все-таки не влаштовувало, якщо вони вирішили поставити його на продаж.
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Про те, що Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес продають свою квартиру, площею 371 квадратний метр, повідомляє видання The Wall Street Journal. Хмарочос, в якому розташована квартира зіркової пари, має назву 432 Park Avenue, він також відомий як найвища будівля у західній півкулі.
Як повідомляє джерело, квартира співачки і її бойфренда зайняла більшу половину поверху. В ній міститься три спальні, декілька ванних кімнат, гардероб, бібліотеку і багато інших кімнат. Пара оцінила нерухомість в 17,5 мільйона доларів. Вони пояснили своє рішення тим, що їхня родина занадто велика для такої квартири.
Квартира Дженніфер Лопес розташована в найвищому хмарочосі на 96 поверсі / Lonny
Вигляд з помешкання Джей Ло і її бойфренда / Lonny
В квартирі є домашній кінотеатр / Lonny
Власна бібліотека у помешканні акторки / Lonny
Зона відпочинку в квартирі, яку співачка отримала в подарунок на річницю / Lonny
Вхід в під'їзд / Lonny
Більярдна у квартирі Дженніфер Лопес / Lonny
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