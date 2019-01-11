Дженніфер Лопес і її бойфренд продають своє "помешкання мрії": фото розкішної квартири

1713
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram/ @jlo

Зіркова пара придбала нерухомість близько року назад. Однак тішилися ним недовго. На початку 2019 року Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес повідомили про продаж свого сімейного гніздечка, яке розташоване на 96 поверсі багатоповерхівки.

В березні 2018 року 43-річний Алекс Родрігес зробив розкішний подарунок своїй коханій на річницю стосунків. Чоловік придбав шикарну квартиру на 96 поверсі хмарочоса в центрі Манхеттена. Однак щось в помешканні мрії зіркову пару все-таки не влаштовувало, якщо вони вирішили поставити його на продаж.

Читайте також: Як виглядає нова квартира Кім Кардашян в Маямі за 14 мільйонів доларів: фото

Про те, що Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес продають свою квартиру, площею 371 квадратний метр, повідомляє видання The Wall Street Journal. Хмарочос, в якому розташована квартира зіркової пари, має назву 432 Park Avenue, він також відомий як найвища будівля у західній півкулі.

Як повідомляє джерело, квартира співачки і її бойфренда зайняла більшу половину поверху. В ній міститься три спальні, декілька ванних кімнат, гардероб, бібліотеку і багато інших кімнат. Пара оцінила нерухомість в 17,5 мільйона доларів. Вони пояснили своє рішення тим, що їхня родина занадто велика для такої квартири.

Квартира Дженніфер Лопес
Квартира Дженніфер Лопес розташована в найвищому хмарочосі на 96 поверсі / Lonny 

Квартира Дженніфер Лопес
Вигляд з помешкання Джей Ло і її бойфренда / Lonny

Квартира Дженніфер Лопес
В квартирі є домашній кінотеатр / Lonny

Квартира Дженніфер Лопес
Власна бібліотека у помешканні акторки / Lonny

Квартира Дженніфер Лопес
Зона відпочинку в квартирі, яку співачка отримала в подарунок на річницю / Lonny

Квартира Дженніфер Лопес
Вхід в під'їзд / Lonny

Квартина дженніфер Лопес
Більярдна у квартирі Дженніфер Лопес / Lonny

Теги: LifeStyle Новини нерухомості Новини нерухомості світу Зіркова нерухомість
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
сьогодні 20:42 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
7853
Шоколадний фондан – рецепт та поради по приготуванню з відео
сьогодні 14:42 Шоколадний фондан – рецепт та поради по приготуванню з відео
Богданна Рибак 288
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
10 січня 17:15 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
51920
Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків
10 січня 13:00 Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків
Альона Захарова 1334
Кейт Міддлтон – 37! Топ-5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
9 січня 17:00 Кейт Міддлтон – 37! Топ-5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
Юлія Девда 3356
Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
9 січня 14:31 Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
Анастасія Манюхіна 1200
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук