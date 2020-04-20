Дженніфер Лопес, Леді Гага, Біллі Айліш та інші зірки: грандіозний онлайн-концерт для лікарів

В час пандемії коронавірусу надзвичайно важливою є підтримка лікарів, які ризикуючи власним життям, намагаються врятувати його іншим людям. Зірки світового шоу-бізнесу об'єдналися та дали 8-годинний онлайн-концерт . Таким чином вони висловили слова вдячності усім медикам.

Грандіозне музичне дійство відбулося завдяки всесвітній організації охорони здоров'я та руху Global Citizen. Усі зібрані кошти будуть направлені на закупівлю засобів захисту для медичних працівників, які боряться з COVID-19 у різних куточках світу. Про це повідомляє видання The New York Times.

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Музичний марафон під назвою "Єдиний світ: вдома разом" тривав більш, ніж 8 годин. За цей час можна було почути виступи всесвітньо відомих виконавців, серед яких: Пол Маккартні, Леді Гага, Елтон Джон, Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Селін Діон, Дженніфер Лопес та інші. Також до онлайн-концерту долучився гурт The Rolling Stones у повному складі.

Усі співаки закликали людей залишатися вдома, щоб вберегти себе і рідних від інфікування та допомогти лікарям.

У прямому ефірі з'явилися Бейонсе та Аліша Кіз. Артистки не виступали, проте використали наданий їм час, щоб показати вкрай непропорційний вплив коронавірусу на афро-американців.

Відео вже встигли переглянути майже 23 мільйони людей.

Музичний марафон "Єдиний світ: вдома разом": дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на 20 квітня у світі зафіксовано 2 414 612 випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померли 165 174 пацієнтів. Вдалося одужати 629 438 людям.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу