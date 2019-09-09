"Дженніфер Лопес ненавидить тварин": акторку зі скандалом зустріли в Канаді

У Торонто триває щорічний кінофестиваль, який прикував увагу всіх світових ЗМІ. На червоній доріжці засвітилась і головна зірка фільму "Стриптизерки" Дженніфер Лопес. Однак її приїзд до Канади відзначився скандалом.

Зазвичай голлівудські зірки залюбки відвідують світські заходи, адже фотографи роблять їм сотні ефектних знімків, а прихильники із захватом скандують ім'я кумирів. Проте вихід Дженніфер Лопес на червону доріжку Торонтського кінофестивалю спровокував людей на акцію протесту.

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Зоозахисники зібрались на вулицях міста, щоб вплинути на вподобання акторки та її колег. У мережі з'явилось відео з події, на якому видно, як десятки людей підійшли до червоної доріжки з плакатами "Дженніфер Лопес ненавидить тварин". Акцію протесту спровокували численні хутряні вбрання Джей Ло, які вона неодноразово демонструвала під час публічних виходів.

Однак сама артистка залишалась непохитною: коли юрба людей вигукувала свої вимоги щодо зміни гардеробу, зірка продовжувала позувати перед камерами, не приховуючи усмішки. Дженніфер Лопес не відреагувала на інцидент і після події. Таке незворушне ігнорування обурило активістів руху "Права тварин", які публічно засудили артистку за це.

Минулої ночі Дженніфер Лопес усміхалася, коли ми ганьбили її за носіння хутра. Сьогодні я сумніваюся, що Джей Лопес почувається настільки зухвало через масштабне висвітлення у ЗМІ акції протесту, яку ми провели. Ми вкотре звертаємо увагу на вперте вбивство тварин для моди. Ганьба вам,

– заявив один з ініціаторів протесту Лен Голдберг.

Як відомо, знаменита модниця має чимало хутряних виробів у своєму гардеробі. За даними американських журналістів, Дженніфер Лопес зберігає десятки натуральних шуб на всі випадки життя. Навіть у новому фільмі "Стриптизерки" зірка не відмовилась від хутряного вбрання, яке є частиною її іміджу, як в житті, так і на екрані.