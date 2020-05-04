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Дженніфер Лопес підкорила мережу безтурботним образом у легкій сукні: фото

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Дженніфер Лопес позувала у легкій сукні на батуті
Дженніфер Лопес позувала у легкій сукні на батуті / Instagram / @jlo

50-річна американська співачка вражає не лише своєю бездоганною фігурою, а й легкою невимушеною поведінкою. Дженніфер Лопес у білій сукні влаштувала фотосесію на батуті, яка підкорили серця прихильників. Під час дитячої розваги зірка показала себе справжньою та щасливою.

Попдіву Дженніфер Лопес глядачі звикли бачити стриманою леді з бездоганним стилем. Проте співачка довела, що за межами червоних доріжок поряд зі своєю родиною вона перевтілюється на безтурботну маму та наречену. В інстаграм-профілі вона опублікувала кадри зі зйомки на батуті, які заряджені позитивом. 

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Для сімейної розваги Джей Ло обрала по-справжньому весняний образ. На ній коротка сукня білого кольору з пишною спідницею, яка грайливо виглядала у повітрі під час стрибків співачки. Лаконічне вбрання без зайвих прикрас та спокусливих декольте ідеально пасувало для такого відпочинку. Зірка залишила волосся розпущеним, що забезпечило їй невимушену природну укладку. Фото випромінюють радість та доводять, що Дженніфер Лопес радіє простим речам попри світову славу. 

Виконавиця розповіла, що кожного разу перед сном вона перераховує три щасливих моменти, які трапилися з нею за день, намагаючись не повторювати попередні. Таким чином знаменитість налаштовує себе на позитив. 

У цей час, коли так легко здатися і думати про те, що все піде не так... Не втрачайте позитив і будьте в безпеці,
– прокоментувала Дженніфер Лопес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Дженніфер Лопес
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