24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Дженніфер Лопес підкорила мережу танцем з колишнім бойфрендом: як відреагував наречений зірки

- Читать новость на русском
Дженніфер Лопес підкорила мережу танцем з колишнім бойфрендом / Instagram / @jlo

Американська акторка та співачка належить до тих зірок, які зберігають дружбу з колишніми після розставання. Так, Дженніфер Лопес разом з нареченим Алексом Родрігесом підтримала благодійні наміри репера Пі Дідді, який збирав гроші на боротьбу з коронавірусом танцювальним марафоном.

У день, коли католицький світ відзначав Великдень, 12 квітня, 50-річний американський репер Пі Дідді вирішив провести благодійну ініціативу, адже у свято дотримувався режиму самоізоляції. Він провів справжній танцювальний марафон на особистій сторінці в інстраграмі, зібравши понад 3 мільйони доларів, які пожертвує на медицину США. 

Читайте також Прихильники засудили Дженніфер Лопес та її нареченого за порушення карантину

Цілком прогнозовано, що таким успіхом він може завдячувати колишній коханій Дженніфер Лопес, яка приєдналася до прямої трансляції. Співачка без зайвих слів одразу підхопила рухи Пі Дідді під час запальної сальси. Вона не лише продемонструвала свою вправність, а й засвітила розкішне тіло у білому штанному костюмі з відвертим декольте. 

Варто зазначити, що Дженніфер Лопес та Пі Дідді впродовж двох років пов'язували романтичні стосунки. Пара розійшлася 2001 року, проте зуміла зберегти дружбу. Крім того, наречений артистки Алекс Родрігес не лише підтримав свою обраницю під час танцю з колишнім, а й зізнався, що обожнює творчість репера.

Він не став приховувати, що на всіх вечірках просить увімкнути треки Пі Дідді. Також бойфренд Джей Ло приєднався до танцювального флешмобу у стилі фрістайл. 

Відомо, що роман Дженніфер Лопес та Пі Дідді тривав з 1999 року по 2001 рік. Тоді репер вже досягнув популярності на теренах музичної індустрії, а співачка лише починала свій зірковий шлях. Джей Ло неодноразово заявляла, що саме ексбойфренду завдячує своєму успіху, адже він "проклав" для неї дорогу у світовий шоу-бізнес.  

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи Дженніфер Лопес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:27 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками
Олена Булан
сьогодні 15:51 8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн
Юлія Михайлова
сьогодні 11:16 Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика
Квітослава Туз
сьогодні 09:33 Подушка та ковдра замість сукні: як зірки в Україні та світі приміряють "карантинний" тренд
Уляна Журба
13 квітня 20:02 Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба

Новини
Більше новин