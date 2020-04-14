Дженніфер Лопес підкорила мережу танцем з колишнім бойфрендом: як відреагував наречений зірки

Американська акторка та співачка належить до тих зірок, які зберігають дружбу з колишніми після розставання. Так, Дженніфер Лопес разом з нареченим Алексом Родрігесом підтримала благодійні наміри репера Пі Дідді, який збирав гроші на боротьбу з коронавірусом танцювальним марафоном.

У день, коли католицький світ відзначав Великдень, 12 квітня, 50-річний американський репер Пі Дідді вирішив провести благодійну ініціативу, адже у свято дотримувався режиму самоізоляції. Він провів справжній танцювальний марафон на особистій сторінці в інстраграмі, зібравши понад 3 мільйони доларів, які пожертвує на медицину США.

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Цілком прогнозовано, що таким успіхом він може завдячувати колишній коханій Дженніфер Лопес, яка приєдналася до прямої трансляції. Співачка без зайвих слів одразу підхопила рухи Пі Дідді під час запальної сальси. Вона не лише продемонструвала свою вправність, а й засвітила розкішне тіло у білому штанному костюмі з відвертим декольте.

I’m loving JLO AND DIDDY 15 YEARS LATER ️️️ pic.twitter.com/lrCSLQvDSP — Doug Dimma Dome Owner of the Dimmsdale dimmadome️ (@oochiewalle_) April 12, 2020

Варто зазначити, що Дженніфер Лопес та Пі Дідді впродовж двох років пов'язували романтичні стосунки. Пара розійшлася 2001 року, проте зуміла зберегти дружбу. Крім того, наречений артистки Алекс Родрігес не лише підтримав свою обраницю під час танцю з колишнім, а й зізнався, що обожнює творчість репера.

Він не став приховувати, що на всіх вечірках просить увімкнути треки Пі Дідді. Також бойфренд Джей Ло приєднався до танцювального флешмобу у стилі фрістайл.

It's soo dope to see diddy & Jlo vibing man. Also, Arod is mature as fu*k pic.twitter.com/1vIq8FPP1F — Huss (@huss_oshi) April 12, 2020

Відомо, що роман Дженніфер Лопес та Пі Дідді тривав з 1999 року по 2001 рік. Тоді репер вже досягнув популярності на теренах музичної індустрії, а співачка лише починала свій зірковий шлях. Джей Ло неодноразово заявляла, що саме ексбойфренду завдячує своєму успіху, адже він "проклав" для неї дорогу у світовий шоу-бізнес.