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Дженніфер Лопес похизувалася розкішним вбранням: вишукані фото

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Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Популярна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес зачаровує прихильників вишуканим смаком в одязі. Вона здійснила черговий світський вихід. Для події знаменитість обрала яскраве та сяюче вбрання.

Голлівудська зірка Дженніфер Лопес вкотре довела, що її елегатний стиль з кожним світським виходом стає все кращим і кращим. Днями вона відвідала церемонію Spirit Awards, на якій сяяла у розкішній сукні.

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Акторка обрала вбрання від бренду Valentino. Низ сукні був насиченого фіолетового кольору, а верх розшитий блискучим камінням. Додав шарму образу сріблястий пояс. Джей Ло доповнила вбрання фіотетовим клатчем, який тримала у руці. 

Серед аксесуарів зірку прикрашали також діамантові сережки. Дженніфер зробила легку акуратну укладку. Макіяж Лопес гармонійно поєднувався із її вбранням. На губах у неї був нюдовий блиск, а очі співачка виділила у фіолетових тонах. 

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес на Spirit Awards / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес
Вишукана Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода Дженніфер Лопес
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