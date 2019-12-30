Дженніфер Лопес похизувалася розкішним total-black look: фото

Напередодні Нового року Дженніфер Лопес разом із нареченим Алексом Родрігесом гуляли Голлівудськими пагорбами, після чого повечеряли в одному з ресторанів. Для такого неформального виходу у світ співачка обрала ефектний total-black образ.

Джей Ло одягнула модні шкіряні штани-банани з високою талією – хіт 2019-го року – і доповнила їх базовою водолазкою зі стильним пальто в підлогу. Оригінальним акцентом її образу стали ремінь із золотистою пряжкою Chanel та білі кросівки.

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Не менш стильно виглядав Алекс. Він надав перевагу джинсам, білій кофті та жилетці кольору бордо у поєднанні з коричневим взуттям. Ці прості та, водночас, стильні casual-образи зачаровують.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес заручилися 27 вересня і активно готуються до весілля, яке відбудеться влітку 2020.

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