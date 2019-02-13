Дженніфер Лопес похизувалася стрункими ногами у спальні з Алексом Родрігесом: фото

Популярна співачка Дженніфер Лопес, яка напередодні відсвяткувала 2 роки стосунків зі своїм коханим Алексом Родрігесом, показала шанувальникам просте та "домашнє" фото, яке закохані зробили після 61-ї церемонії вручення Греммі-2019.

Пікантне селфі Джей Ло опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Два роки разом: Дженніфер Лопес зворушливо привітала коханого з річницею стосунків

Закохані сфотографувалися у дзеркалі після того, як повернулися з церемонії Греммі-2019. Співачка позує на ліжку у вечірній блискучій сукні білосніжного кольору, коли Родрігес переглядає щось на телефоні.

У підписі до знімків Алекс заявив, що дуже пишається виступом своєї коханої на церемонії вручення найпрестижнішої музичної премії.

"Наприкінці ночі, це тільки ми", – підписала знімки Джей Ло.



Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jlo



Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @arod