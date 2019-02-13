Дженніфер Лопес похизувалася стрункими ногами у спальні з Алексом Родрігесом: фото

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

Популярна співачка Дженніфер Лопес, яка напередодні відсвяткувала 2 роки стосунків зі своїм коханим Алексом Родрігесом, показала шанувальникам просте та "домашнє" фото, яке закохані зробили після 61-ї церемонії вручення Греммі-2019.

Пікантне селфі Джей Ло опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Закохані сфотографувалися у дзеркалі після того, як повернулися з церемонії Греммі-2019. Співачка позує на ліжку у вечірній блискучій сукні білосніжного кольору, коли Родрігес переглядає щось на телефоні.

У підписі до знімків Алекс заявив, що дуже пишається виступом своєї коханої на церемонії вручення найпрестижнішої музичної премії.

"Наприкінці ночі, це тільки ми", – підписала знімки Джей Ло.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jlo


Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @arod


Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @arod
 

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Теги: LifeStyle Музика Дженніфер Лопес
Джерело: 24 канал
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