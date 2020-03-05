Дженніфер Лопес показала апетитні форми у купальнику: пікантне відео 18+

Американська співачка та акторка активно займається спортом та піклується про своє тіло. У свої 50 років Дженніфер Лопес приголомшує стрункістю та бездоганною фігурою. Зірка поділилася кадрами з відпочинку, на яких позує в купальнику.

На особистій сторінці в інстаграмі Дженніфер Лопес досить рідко публікує провокативні фото. Зірка надає перевагу вражати молодістю та стрункістю на червоних доріжках найпрестижніших світських заходів. Проте відпочинок, для якого вона досить рідко знаходить час у своєму щільному графіку, –чудова нагода похизуватися тілом.

Читайте також Кендалл Дженнер похизувалася стрункою фігурою у відвертому бікіні: гарячі фото

На спокусливому відео видно, що зірка насолоджується сонцем поблизу океану. Для пляжного виходу вона обрала суцільний купальник білого кольору з оголеною спиною. Надвідверте декольте та оригінальне плетіння на сідницях вигідно підкреслили апетитні форми Джей Ло. Вона вирішила відмовитися від косметики, влаштувавши своєрідний релакс для своєї шкіри.

Свій look артистка доповнила оригінальним солом'яним капелюхом з морським декором. Не забула знаменитість й про прикраси. На ній виблискували сережки з діамантами та розкішний перстень, який вона отримала від нареченого у день заручин. А довершили образ масивні окуляри зі перлами.



Дженніфер Лопес у купальнику / Screenshot / Instagram / @jlo



Дженніфер Лопес у купальнику / Screenshot / Instagram / @jlo