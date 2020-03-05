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Дженніфер Лопес показала апетитні форми у купальнику: пікантне відео 18+

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Дженніфер Лопес у купальнику / Instagram / @jlo

Американська співачка та акторка активно займається спортом та піклується про своє тіло. У свої 50 років Дженніфер Лопес приголомшує стрункістю та бездоганною фігурою. Зірка поділилася кадрами з відпочинку, на яких позує в купальнику.

На особистій сторінці в інстаграмі Дженніфер Лопес досить рідко публікує провокативні фото. Зірка надає перевагу вражати молодістю та стрункістю на червоних доріжках найпрестижніших світських заходів. Проте відпочинок, для якого вона досить рідко знаходить час у своєму щільному графіку, –чудова нагода похизуватися тілом.

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На спокусливому відео видно, що зірка насолоджується сонцем поблизу океану. Для пляжного виходу вона обрала суцільний купальник білого кольору з оголеною спиною. Надвідверте декольте та оригінальне плетіння на сідницях вигідно підкреслили апетитні форми Джей Ло. Вона вирішила відмовитися від косметики, влаштувавши своєрідний релакс для своєї шкіри. 

Свій look артистка доповнила оригінальним солом'яним капелюхом з морським декором. Не забула знаменитість й про прикраси. На ній виблискували сережки з діамантами та розкішний перстень, який вона отримала від нареченого у день заручин. А довершили образ масивні окуляри зі перлами. 


Дженніфер Лопес у купальнику / Screenshot / Instagram / @jlo


Дженніфер Лопес у купальнику / Screenshot / Instagram / @jlo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Дженніфер Лопес
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