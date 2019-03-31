Дженніфер Лопес показала гарячу фігуру в купальнику: провокативні фото

Популярна співачка Дженніфер Лопес, яка днями заручилася з бойфрендом Алексом Родрігесом, продовжує мотивувати мільйони шанувальників у світі. Артистка активно пропагандує здоровий спосіб життя і приголомшує своєю ідеальною фігурою у 49 років!

Нове фото Джей Ло опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На своїх знімках зірка часто демонструє розкішну та спортивну фігуру – результат численних тренувань у спортзалі та здорового харчування. Дженніфер вкотре похизувалася пресом та звабливими формами у рожевому купальнику. Доповнили образ зірки сонцезахисні окуляри та гламурний макіяж з акцентом на блискучі губи у тон бікіні.

Сфотографували Дженніфер під час знімання сцен нового фільму Hustler's, у якому зірка грає екс-стриптизерку Рамону.

"Малюк, я аферистка. Просто щоб ти знав. Рамона вся горить", – прокоментувала знімок Лопес.



Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Фото у повний зріст: