Дженніфер Лопес показала гарячу фігуру в купальнику: провокативні фото
Популярна співачка Дженніфер Лопес, яка днями заручилася з бойфрендом Алексом Родрігесом, продовжує мотивувати мільйони шанувальників у світі. Артистка активно пропагандує здоровий спосіб життя і приголомшує своєю ідеальною фігурою у 49 років!
Нове фото Джей Ло опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На своїх знімках зірка часто демонструє розкішну та спортивну фігуру – результат численних тренувань у спортзалі та здорового харчування. Дженніфер вкотре похизувалася пресом та звабливими формами у рожевому купальнику. Доповнили образ зірки сонцезахисні окуляри та гламурний макіяж з акцентом на блискучі губи у тон бікіні.
Сфотографували Дженніфер під час знімання сцен нового фільму Hustler's, у якому зірка грає екс-стриптизерку Рамону.
"Малюк, я аферистка. Просто щоб ти знав. Рамона вся горить", – прокоментувала знімок Лопес.
Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo
Фото у повний зріст:
Дженніфер Лопес / Instagram-Stories / @jlo
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