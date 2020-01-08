Дженніфер Лопес показала найгірше вбрання на "Золотому глобусі": фото

Знаменита американська модниця Дженніфер Лопес опинилась у центрі уваги всіх західних ЗМІ. Цього разу ікону стилю розкритикували за невдале вбрання.

Щороку зірки завчасно готуються до церемонії нагородження "Золотий глобус". Відтак у Лос-Анджелесі вони виблискують у кутюрних вбраннях, які їм підібрали стилісти. Однак навіть голлівудські діви не застраховані від модного фіаско.

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У перші дні 2020 року провальним образом відзначилась "королева стилю" Дженніфер Лопес. На червоній доріжці "Золотого глобуса" вона красувалась у сукні від Valentino з пишною спідницею та бантом. Проте вбрання від дизайнера П'єрпаоло Піччолі нагадувало невдалий різдвяний образ, що відзначили всі користувачі мережі та фешн-експерти.

І без того ефектне вбрання вона доповнила величезною кількістю прикрас, Дженніфер Лопес виглядала так, ніби її поставили під ялинку, а не на сцену,

– написав один з хейтерів.

Таке невдале вбрання вже встигли висміяти хейтери. Сукню Дженніфер Лопес порівняли зі светром Раяна Рейнольдса, а також з подарунковою обгорткою. Відтак мережу заполонили дотепні меми.