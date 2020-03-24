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Дженніфер Лопес показала родинні розваги у час карантину: відео

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Дженніфер Лопес показала родинні розваги у час карантину / Instagram / @arod

Легендарна співачка у період спалаху коронавірусу самоізолювалася з сім'єю в Маямі. Професійний гравець у бейсбол Алекс Родрігес вирішив влашувати для нареченої та доньок своєрідне тренування, показавши приклад іншим родинам.

На особистих сторінках закоханих досить часто з'являються відео, на яких вони демонструють своє дозвілля у період карантину. Так, Алекс Родрігес провів тренування для Дженніфер Лопес та трьох доньок – 15-річної Наташі, 11-річної Елли та 12-річної доньки нареченої Еммі. 

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За словами Алекса Родрігеса, дівчата добре проявили себе на тренуванні та мають неабиякий хист до бейсболу. Він наголосив, що не варто дозволити, аби час на самоізоляції пройшов марно. Обранець Джей Ло закликав вдосконалювати свої професійні навички та бути поряд зі своєю сім'єю. 

Сьогодні був мій омріяний день. Я був у захваті від гри у бейсбол з чотирма мужніми дівчатами,
– прокоментував Алекс Родрігес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

Крім того, закохані опублікували ролик, на якому зіграли в романтичну гру: вони відповідали на питання, кому з них належить та чи інша звичка або ж вчинок, вказуючи на себе або ж на партнера з заплющеними очима.

Так, фанам вдалося дізнатися, що Дженніфер Лопес ініціювала перший поцілунок, краще готує, довго збирається вранці та витрачає більше коштів з сімейного бюджету. Натомість Алекс Родрігес перший зізнався у коханні та більше любить світські заходи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Зіркові діти Зіркові романи Дженніфер Лопес LifeStyle
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