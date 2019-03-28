Дженніфер Лопес показала спортивну фігуру на зйомках нового фільму: фото

Популярна акторка Дженніфер Лопес, яка готується до весілля з нареченим Алексом Родрігесом, потрапила в об'єктиви папараці під час знімання сцен нового фільму Hustler's в Нью-Йорку.

У середу, 27 березня, на знімальний майданчик завітало найближче оточення акторки – коханий Алекс та діти – Емма і Макс, а також Таша і Елла (діти Родігеса).

Читайте також: Сніжана Бабкіна вагітна: чи буде чоловік Сергій присутнім на пологах

Наразі подробиці про сюжет нової кінострічки Hustler's невідомі, однак Дженніфер вже приголомшила стильними та звабливими образами.

Акторка на знімальному майданчику була одягнена у білі штани, принтовану майку з глибоким декольте і джинсову куртку. Завершили образ Лопес тулфі на високих підборах. Фотографи спіймали кумедні моменти, як зірка тримала на руках собаку та цілувалася з нею.



Дженніфер Лопес / Getty Images



​Дженніфер Лопес / Getty Images



​Дженніфер Лопес / Getty Images

Наступного дня, 28 березня, Дженніфер постала на майданчику в чорних ботильйонах на високій шпильці, джинсах і чорній футболці з надписом. Яскравим акцентом стала коротка шуба з еко-хутра бузкового кольору.



​Дженніфер Лопес / Getty Images