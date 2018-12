Дженніфер Лопес показала, як прикрасила новорічну ялинку

Співачка і акторка Дженніфер Лопес поділилась з прихильниками знімками новорічної ялинки. Кадри з оселі знаменитості викликали захват у мережі.

Весь світ активно готується до новорічних свят. Зірки не стають винятком, відтак показують, як вони прикрашають свої елітні будинки яскравим декором. Дженніфер Лопес та її бойфренд – спортсмен Алекс Родрігес – поділились відповідними кадрами в Instagram.

Читайте також: Якою буде головна ялинка України у 2019 році: неймовірні фото

Пара провела суботній день разом, прикрашаючи новорічну ялинку. Допомагали їм в цьому діти Дженніфер Лопес від другого шлюбу – Максиміліан та Еммі.

Чудовий час з малюками. Люблю Різдво,

– лаконічно написала Дженніфер Лопес.

Варто зазначити, що зірка обрала прикраси в класичній червоно-золотій гамі. Висота дерева становила понад 2 метри, а прикрашати його Дженніфер та Алек зуміли тільки за допомогою драбини. Ефектний різдвяний декор ялинки завершила золота зірка, яку встановив Алекс Родрігес.

Хто така Дженніфер Лопес?

Артистка, яка почала свою кар'єру як танцівниця в кіно. Одні з найвідоміших робіт артистки – це мелодрама "Давайте потанцюємо" з Річардом Гіром та трилер "Клітка". Але світову популярність Дженніфер Лопес принесла музика. У 1999 році Дженніфер видала свій перший сингл "If You Had My Love", який одразу став хітом. Ім'я зірки опинилося на верхніх щаблях хіт-парадів.