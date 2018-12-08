Дженніфер Лопес показала, як прикрасила новорічну ялинку

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Дженніфер Лопес показала, як прикрасила новорічну ялинку
Дженніфер Лопес показала, як прикрасила новорічну ялинку / Instagram / @jlo

Співачка і акторка Дженніфер Лопес поділилась з прихильниками знімками новорічної ялинки. Кадри з оселі знаменитості викликали захват у мережі.

Весь світ активно готується до новорічних свят. Зірки не стають винятком, відтак показують, як вони прикрашають свої елітні будинки яскравим декором. Дженніфер Лопес та її бойфренд – спортсмен Алекс Родрігес – поділились відповідними кадрами в Instagram. 

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Пара провела суботній день разом, прикрашаючи новорічну ялинку. Допомагали їм в цьому діти Дженніфер Лопес від другого шлюбу – Максиміліан та Еммі. 

Чудовий час з малюками. Люблю Різдво, 
– лаконічно написала Дженніфер Лопес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Варто зазначити, що зірка обрала прикраси в класичній червоно-золотій гамі. Висота дерева становила понад 2 метри, а прикрашати його Дженніфер та Алек зуміли тільки за допомогою драбини. Ефектний різдвяний декор ялинки завершила золота зірка, яку встановив Алекс Родрігес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Хто така Дженніфер Лопес?
Артистка, яка почала свою кар'єру як танцівниця в кіно. Одні з найвідоміших робіт артистки – це мелодрама "Давайте потанцюємо" з Річардом Гіром та трилер "Клітка". Але світову популярність Дженніфер Лопес принесла музика. У 1999 році Дженніфер видала свій перший сингл "If You Had My Love", який одразу став хітом. Ім'я зірки опинилося на верхніх щаблях хіт-парадів.

Теги: Новорічні свята Музика Дженніфер Лопес LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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